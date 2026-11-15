A Varese arriva il progetto “Campagna Amica per la salute”
L'evento si terrà lunedì 16 novembre, dalle ore 8 alle 14 in occasione della Giornata della Dieta Mediterranea
In occasione della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, a Varese gli agricoltori Coldiretti rilanciano il patto tra agricoltori e medici a difesa della salute dei cittadini. E’ l’iniziativa promossa da Coldiretti Varese, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia con l’ospedale Filippo del Ponte di Varese.
L’appuntamento è per domani, lunedì 16 novembre dalle ore 8 alle 14, presso l’ospedale Filippo del Ponte a Varese, con il nuovo mercato contadino di Campagna Amica in piazza Biroldi. Per l’occasione sarà lanciata anche una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla salute della donna nelle diverse fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa, in collaborazione con i medici del presidio ospedaliero.
Il mercato di Campagna Amica si ripeterà poi il terzo lunedì dei mesi di dicembre e gennaio, seguendo gli stessi orari. Sarà accessibile a pazienti, familiari, operatori sanitari e a tutti i cittadini – spiega Coldiretti Lombardia – Una quindicina le aziende agricole del territorio presenti, che proporranno direttamente i loro prodotti.
Si tratta – spiega Coldiretti Lombardia – di una nuova tappa del Patto nazionale lanciato con la grande iniziativa del luglio scorso, che ha visto i mercati contadini di Campagna Amica entrare contemporaneamente in 71 ospedali italiani, con l’obiettivo di riportare il cibo al centro della prevenzione, promuovendo un’alimentazione sana, naturale e di qualità come primo strumento per migliorare la salute e la qualità della vita, contrastando al tempo stesso la diffusione degli alimenti ultra-formulati e di tutti quei prodotti che aumentano il rischio di malattie croniche.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.