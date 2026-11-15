A Varese arriva il progetto “Campagna Amica per la salute”

Coldiretti Varese, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia con l’ospedale Filippo del Ponte di Varese. In occasione della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea , a Varese gli agricoltori Coldiretti rilanciano il patto tra agricoltori e medici a difesa della salute dei cittadini. E’ l’iniziativa promossa da

L’appuntamento è per domani, lunedì 16 novembre dalle ore 8 alle 14, presso l’ospedale Filippo del Ponte a Varese, con il nuovo mercato contadino di Campagna Amica in piazza Biroldi. Per l’occasione sarà lanciata anche una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla salute della donna nelle diverse fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa, in collaborazione con i medici del presidio ospedaliero.

Il mercato di Campagna Amica si ripeterà poi il terzo lunedì dei mesi di dicembre e gennaio, seguendo gli stessi orari. Sarà accessibile a pazienti, familiari, operatori sanitari e a tutti i cittadini – spiega Coldiretti Lombardia – Una quindicina le aziende agricole del territorio presenti, che proporranno direttamente i loro prodotti.

Si tratta – spiega Coldiretti Lombardia – di una nuova tappa del Patto nazionale lanciato con la grande iniziativa del luglio scorso, che ha visto i mercati contadini di Campagna Amica entrare contemporaneamente in 71 ospedali italiani, con l’obiettivo di riportare il cibo al centro della prevenzione, promuovendo un’alimentazione sana, naturale e di qualità come primo strumento per migliorare la salute e la qualità della vita, contrastando al tempo stesso la diffusione degli alimenti ultra-formulati e di tutti quei prodotti che aumentano il rischio di malattie croniche.