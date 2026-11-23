Ad immaginare il proprio gatto rinchiuso in una gabbia in qualche gattile, o in custodia di un veterinario senza avere alcun modo di poterlo recuperare, a chiunque scenderebbe una lacrima di tristezza. Eppure, ci sono modi con cui si può evitare questa spiacevole situazione, che purtroppo ancora ad oggi accade troppo spesso rispetto a quanto dovrebbe: il primo è segregare il proprio animaletto in casa, in una sorta di rievocazione di Rapunzel in cui il mondo esterno appare come il male assoluto; mentre il secondo, più semplice e permanente, è l’applicazione di un piccolo microchip che possa identificare l’animale in caso di smarrimento.

In questo scenario si inserisce l’iniziativa “Giornata dell’Identificazione del gatto” nata dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale, parte da Ats Insubria, per sensibilizzare le persone su questa importante tematica. Per questa motivazione, e per consentire la partecipazione di più persone possibili, il programma prevede due appuntamenti distinti, ma dall’uguale scopo, ovvero l’inserimento a prezzo calmierato del microchip in gatti di proprietà non ancora identificati.

Le due giornate saranno le seguenti: la prima si svolgerà a Varese venerdì 4 dicembre, nella sede di ATS Insubria in via Ottorino Rossi 9, presso il Padiglione Tanzi, dalle 9 alle 13. La seconda si svolgerà a Como mercoledì 16 dicembre dalle 9 alle 13, all’Ambulatorio Veterinario di via Stazzi 3. (foto di apertura: pexels)

La presenza degli animali in Italia

In Italia i gatti rappresentano l’animale da compagnia prescelto dal 37.1% delle famiglie che ne possiedono almeno uno, così come sottolinea il Rapporto Italia 2026 dell’Eurispes. A questa presenza, si aggiunge il ruolo economico che gli animali domestici assumono nella vita quotidiana del nucleo familiare: è sempre questo rapporto a sottolineare come alimentazione e cure veterinarie rappresentino una fetta importante delle spese che li riguardano, ma non solo.

Infatti il 16.3% dei proprietari, percentuale che fa considerare questa spesa come non essenziale ma pur sempre presente in alcuni casi, ha sottoscritto un’assicurazione sanitaria per il proprio animale domestico.

L’importanza del microchip

Gli appuntamenti di ATS Insubria, perciò, cercano di inserirsi in quel filone di tutela dell’animale, per prevenire il momento in cui, in caso di smarrimento, non ci sia la possibilità di contattare il proprietario dell’animale e permettere così di riportarlo a casa. Nonostante la presenza di microchip nei gatti di proprietà sia obbligatoria per legge dal 1 gennaio 2020, ATS Insubria sottolinea come sia ancora necessario sensibilizzare i cittadini sul tema.

Per spiegarlo brevemente, il microchip è una piccola capsula che contiene un codice univoco di 15 cifre. La procedura di inserimento risulta rapida e indolore, e viene svolta una sola volta nel corso della vita dell’animale.

All’applicazione, sarà il veterinario a registrare il gatto nella Banca Dati Nazionale degli animali d’affezione (SINAC), e a consegnare al proprietario il certificato di identificazione. In questo modo, si rimane sempre a disposizione delle informazioni essenziali del gatto e del suo proprietario. Rappresenta, per il suo funzionamento, la carta d’identità del proprio compagno peloso.

Come mette in luce ATS Insubria “il microchip non rappresenta solo un dovere previsto dalla legge, ma un atto di cura concreto per garantirgli una vita più sicura e protetta”.

Per partecipare all’iniziativa si potranno leggere tutte le info sul sito di ATS Insubria.