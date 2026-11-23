Tre giorni di lavoro per immaginare il futuro della provincia di Varese attraverso le idee e le proposte dei giovani. Mercoledì 25 novembre, alle 9, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese prenderà il via l’hackathon del progetto «Accademia per il Futuro», promosso dalla Provincia di Varese in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Camera di Commercio, nell’ambito delle iniziative per il Centenario dell’Ente.

Protagonisti saranno gli studenti delle scuole superiori del territorio, chiamati a confrontarsi su aspettative, bisogni e prospettive per il futuro della comunità in cui vivono.

Una Carta delle nuove generazioni per il futuro del Varesotto

Durante l’incontro inaugurale, il presidente della Provincia Marco Magrini affiderà ai ragazzi un compito preciso: elaborare la «Carta delle nuove generazioni», un documento che raccoglierà idee, proposte e visioni dei giovani sul futuro del territorio.

Gli studenti lavoreranno insieme nelle tre giornate dell’hackathon, mettendo a confronto esperienze, competenze e punti di vista. Il risultato sarà presentato venerdì 27 novembre, al termine del percorso.

Un percorso per avvicinare i giovani alle istituzioni

L’hackathon rappresenta la fase conclusiva di un progetto che ha già coinvolto gli studenti in diversi appuntamenti istituzionali e formativi.

I ragazzi hanno infatti partecipato a due giornate di formazione ospitate a Villa Recalcati il 23 e il 30 ottobre e alla seduta del Consiglio provinciale del 17 novembre.

L’obiettivo dell’«Accademia per il Futuro» è avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e valorizzarne la partecipazione attiva, offrendo agli studenti la possibilità di contribuire concretamente alla progettazione del futuro della provincia di Varese.