Varese torna al centro del confronto scientifico nazionale sulle malattie cardiovascolari. Giovedì 19 e venerdì 20 novembre, all’UNA Hotels Varese, alcuni dei più autorevoli cardiologi italiani si ritroveranno per il XV Congresso della Società Insubrica Cardiologica (SinCA), due giornate dedicate alle nuove frontiere della prevenzione, della diagnosi e della cura delle patologie del cuore.

L’appuntamento, promosso dalla Società Insubrica Cardiologica in collaborazione con l’Ospedale di Circolo di Varese, l’Università dell’Insubria e l’Università del Piemonte Orientale, rappresenta una tradizione scientifica consolidata da oltre vent’anni. Un percorso che comprende quindici congressi organizzati nell’ambito della SinCA e tredici precedenti edizioni promosse durante l’attività di primario del suo organizzatore.

Dalla genetica all’intelligenza artificiale: le nuove frontiere della cardiologia

Il congresso offrirà una panoramica sullo stato dell’arte della cardiologia moderna, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, alle nuove evidenze scientifiche e alle prospettive terapeutiche.

Tra i temi centrali ci saranno l’intelligenza artificiale applicata alla medicina cardiovascolare, la genetica e la medicina di precisione, le nuove terapie farmacologiche e le tecniche interventistiche meno invasive.

Ampio spazio sarà riservato anche alla prevenzione, alla gestione dello scompenso cardiaco, alle aritmie, alle malattie coronariche e alle cardiomiopatie. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai farmaci di nuova generazione, tra cui semaglutide, tirzepatide e finerenone, che stanno ampliando le possibilità terapeutiche oltre il diabete, con importanti implicazioni nella protezione cardiovascolare, renale e metabolica.

A Varese i protagonisti della cardiologia italiana

Il programma scientifico, articolato in otto sessioni, vedrà alternarsi specialisti provenienti da numerosi centri universitari e ospedalieri italiani. Tra i relatori figurano Ciro Indolfi, Francesco Maisano, Pasquale Perrone Filardi, Gianfranco Sinagra, Fabrizio Oliva, Michele Senni, Marco Valgimigli, Riccardo Cappato e Giuseppe Novelli, insieme a numerosi altri esperti.

I responsabili scientifici del congresso sono Giuseppe Calveri e Giuseppe Patti, affiancati da Battistina Castiglioni e Roberto De Ponti nella conduzione scientifica dell’evento.

Il confronto tra specialisti di diverse discipline rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa, con l’obiettivo di trasferire le più recenti acquisizioni della ricerca nella pratica clinica quotidiana.

Due giornate tra nuove terapie, prevenzione e innovazione

La prima giornata, giovedì 19 novembre, si aprirà alle 9 con una sessione dedicata agli aggiornamenti sulle malattie cardiovascolari. Si parlerà di nuovi farmaci per il controllo del colesterolo, terapie metaboliche, cardiomiopatia ipertrofica e medicina di precisione.

Seguiranno approfondimenti sulle nuove linee guida europee per lo scompenso cardiaco, sull’amiloidosi cardiaca e sulle strategie terapeutiche per le sindromi coronariche.

Nel pomeriggio saranno affrontati anche i temi della cardiologia di genere, dell’intelligenza artificiale nella cardiologia strutturale e delle innovazioni nel trattamento delle aritmie, con particolare attenzione alla fibrillazione atriale.

Venerdì 20 novembre il programma riprenderà alle 9 con un confronto sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella diagnosi e nella gestione dell’ictus, sulle nuove terapie per l’embolia polmonare e sull’ipertensione arteriosa.

Una sessione sarà dedicata alla cardiologia dello sport e alla prevenzione della morte improvvisa negli atleti, mentre un’altra approfondirà la cardiologia pediatrica, dalle cardiopatie congenite alla prevenzione del rischio cardiometabolico nei bambini.

Nel pomeriggio spazio alle innovazioni nella cardiologia interventistica, con le tecniche di sostituzione e riparazione delle valvole cardiache e i nuovi approcci terapeutici per le malattie coronariche.

A chiudere il congresso sarà una sessione dedicata all’arresto cardiaco extraospedaliero, con un’analisi dell’intero percorso di soccorso, dalla chiamata di emergenza alla gestione ospedaliera del paziente.

Un ricordo del professor Mario Marzilli

Il congresso sarà anche l’occasione per ricordare il professor Mario Marzilli, al quale sarà dedicato un momento commemorativo. L’iniziativa vuole valorizzare non soltanto il progresso scientifico, ma anche il patrimonio di conoscenze e relazioni professionali costruito nel corso degli anni dalla comunità cardiologica.

Le informazioni per partecipare

Il XV Congresso SinCA si svolgerà il 19 e 20 novembre 2026 all’UNA Hotels Varese, in via Francesco Albani 73.

L’evento è accreditato per l’Educazione Continua in Medicina (ECM), con 9,8 crediti formativi, ed è destinato a 120 medici di diverse specializzazioni.

Le iscrizioni e la registrazione per i crediti ECM sono disponibili sulla piattaforma res.summeet.it, utilizzando il codice evento 495781. La segreteria organizzativa è affidata a Summeet Srl di Varese.