A Varese i SenzaTesto portano in scena “Sliding Door”: uno spettacolo improvvisato con un doppio finale
Sabato 14 novembre alle 21, allo Spazio Yak, il terzo appuntamento della stagione. Dieci personaggi daranno vita a una storia costruita con i suggerimenti del pubblico, tra incontri, scelte e destini alternativi
Sabato 14 novembre presso Spazio Yak a Varese i SenzaTesto terzo appuntamento della stagione, con “Sliding Door”, spettacolo di Long Form. Lo spettacolo sarà accompagnato da musica dal vivo di Emanuele (Lele) Pescia.
“Sliding Door” un format sorprendente: dieci personaggi, un’unica storia tutta improvvisata e… un doppio finale.
Sabato sera nella scatola scenica di Spazio Yak, dieci personaggi, grazie ai suggerimenti dati dagli spettatori, prenderanno vita sul palco e, tra incontri e scontri, costruiranno relazioni, legami e vicende di vita quotidiana. Ma ecco che, il vorticoso susseguirsi di eventi, verrà improvvisamente interrotto e uno dei personaggi si troverà di fronte ad un bivio: una scelta cambierà il suo destino. Due strade si apriranno davanti al protagonista che, come nel celebre film con Gwyneth Paltrov, avrà il privilegio di vivere una doppia vita.
SABATO 14 NOVEMBRE ORE 21.00
Spazio Yak – Piazza Fulvio De Salvo, 6 – Varese.
Ingresso intero: 12€
Ingresso ridotto (under12, Soci I SenzaTesto APS, over 65): 8€
Info e prenotazioni:
Whatsapp: 3470092589
PRENOTAZIONI A QUESTO LINK: SLIDING DOOR 14 Novembre 2026
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