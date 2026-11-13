Varese News

Varese Laghi

A Varese i SenzaTesto portano in scena “Sliding Door”: uno spettacolo improvvisato con un doppio finale

Sabato 14 novembre alle 21, allo Spazio Yak, il terzo appuntamento della stagione. Dieci personaggi daranno vita a una storia costruita con i suggerimenti del pubblico, tra incontri, scelte e destini alternativi

Generico 09 Nov 2026

Sabato 14 novembre presso Spazio Yak a Varese i SenzaTesto terzo appuntamento della stagione, con “Sliding Door”, spettacolo di Long Form. Lo spettacolo sarà accompagnato da musica dal vivo di Emanuele (Lele) Pescia.

“Sliding Door” un format sorprendente: dieci personaggi, un’unica storia tutta improvvisata e… un doppio finale.
Sabato sera nella scatola scenica di Spazio Yak, dieci personaggi, grazie ai suggerimenti dati dagli spettatori, prenderanno vita sul palco e, tra incontri e scontri, costruiranno relazioni, legami e vicende di vita quotidiana. Ma ecco che, il vorticoso susseguirsi di eventi, verrà improvvisamente interrotto e uno dei personaggi si troverà di fronte ad un bivio: una scelta cambierà il suo destino. Due strade si apriranno davanti al protagonista che, come nel celebre film con Gwyneth Paltrov, avrà il privilegio di vivere una doppia vita.

SABATO 14 NOVEMBRE ORE 21.00
Spazio Yak – Piazza Fulvio De Salvo, 6 – Varese.
Ingresso intero: 12€
Ingresso ridotto (under12, Soci I SenzaTesto APS, over 65): 8€
Info e prenotazioni:
Whatsapp: 3470092589
PRENOTAZIONI A QUESTO LINK: SLIDING DOOR 14 Novembre 2026

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.