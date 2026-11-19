Tra i protagonisti degli Stati Generali della Scuola Digitale che si sono svolti a Varese tra il 12 e il 14 novembre scorsi, anche Confapi Unimatica, che ha partecipato in qualità di partner portando al centro del dibattito le esigenze delle piccole e medie imprese del settore informatico e digitale. Un’occasione per riflettere sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e sulla necessità di costruire un rapporto sempre più stretto tra sistema scolastico e tessuto produttivo.

A rappresentare l’associazione era presente una delegazione composta da esponenti delle territoriali di Cuneo, Padova e Piacenza, a testimonianza dell’attenzione delle imprese verso i temi della formazione tecnica, dell’innovazione e dello sviluppo delle competenze digitali.

Binda: «Il futuro delle imprese si costruisce nelle aule delle scuole»

A tracciare un bilancio della partecipazione è stato Giorgio Binda, presidente nazionale di Confapi Unimatica, che ha sottolineato l’importanza di creare un collegamento concreto e strutturato tra il mondo dell’istruzione e quello delle aziende.

«Per Confapi Unimatica questa tre giorni ha rappresentato un’occasione importante per portare la voce e l’esperienza delle aziende informatiche in un contesto di confronto qualificato. Oggi il tema della tecnologia applicata alla scuola non riguarda più soltanto la dotazione strumentale, ma la capacità di costruire un vero e proprio asset scuola-impresa».

Secondo Binda, la sfida non consiste soltanto nell’introdurre nuovi strumenti tecnologici nelle aule, ma soprattutto nel preparare gli studenti ad affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione.

«Per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro è indispensabile favorire un avvicinamento concreto e strutturato tra il sistema scolastico, le istituzioni e le associazioni di categoria. Il futuro delle nostre imprese si costruisce oggi nelle aule delle scuole».

Il presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento a Dianora Bardi, presidente del Centro Studi Impara Digitale, a Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, e ai rappresentanti di Confapi Varese per il supporto garantito durante la manifestazione.

V-TECH Experience, i progetti degli studenti varesini al centro dell’attenzione

Tra i momenti della manifestazione anche la V-TECH Experience, iniziativa dedicata alla presentazione dei progetti sviluppati dagli istituti scolastici del territorio varesino. A valutare i lavori degli studenti, tra i componenti della giuria, anche Raffaele Boledi di Unimatica Piacenza, che ha evidenziato la qualità e la varietà delle proposte presentate.

«Colpisce vedere quanto i progetti realizzati oggi a scuola siano già così ricchi, vari e di altissima qualità. Offrire ai ragazzi queste esperienze fin da ora significa dar loro la flessibilità necessaria per affrontare con sicurezza sia l’università sia il mondo del lavoro».

Boledi ha sottolineato in particolare la capacità delle nuove generazioni di adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici, una caratteristica sempre più richiesta anche dalle imprese.

«Rispetto al passato, questi studenti mostrano una sorprendente capacità di adattarsi e imparare in fretta: una dote ormai decisiva in un’epoca in cui le competenze cambiano di continuo. Proprio per questo, appuntamenti trasversali come gli Stati Generali della Scuola Digitale diventano fondamentali per sostenere e valorizzare il loro percorso».

Un ponte tra formazione e mondo del lavoro

La decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale si è così confermata un’occasione di dialogo tra istituzioni scolastiche, associazioni di categoria e imprese.

Dalla partecipazione di Confapi Unimatica emerge soprattutto un messaggio: rafforzare la collaborazione tra scuola e aziende è fondamentale per accompagnare i giovani verso le professioni del futuro e consentire alle piccole e medie imprese di trovare competenze adeguate alle trasformazioni tecnologiche.

Una sfida che riguarda da vicino anche il territorio varesino, dove il rapporto tra formazione, innovazione e sistema produttivo rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo economico e le opportunità professionali delle nuove generazioni.