A Varese il convegno “Lavoro che include”: focus su integrazione, dati e progetti per i lavoratori stranieri

Un confronto istituzionale e operativo per fare il punto sull’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri nel Varesotto. Mercoledì 18 novembre 2026 la sala convegni di Villa Recalcati, a Varese, ospiterà prima la riunione del Tavolo Unico Provinciale del Lavoro e, a seguire, il convegno pubblico “Lavoro che include”, un’occasione per analizzare i dati locali e presentare i progetti attivi sul territorio.

L’integrazione dei lavoratori stranieri rappresenta oggi una leva fondamentale per il sistema economico provinciale, utile a favorire l’incontro tra domanda e offerta, colmare la carenza di competenze e rispondere al calo della popolazione in età da lavoro. La giornata si aprirà alle 9.15 con una seduta riservata ai componenti del Tavolo Unico Provinciale del Lavoro, presieduta dal consigliere provinciale Carmelo Lauricella. All’ordine del giorno c’è la costituzione di un nuovo gruppo tematico dedicato all’immigrazione e all’inclusione, oltre a una relazione sullo stato della collaborazione tra la Provincia di Varese e i dodici Ambiti territoriali dei Piani di zona.

Il convegno pubblico e i dati del territorio

A partire dalle 9.45 le porte della sala convegni si apriranno a tutti gli interessati per l’inizio del convegno “Lavoro che include”. A introdurre i lavori sarà Francesco Maresca, responsabile del Settore Lavoro della Provincia di Varese, che ricollegherà i dati sui lavoratori stranieri emersi nel report “For Matching: interpretare i dati per gestire le crisi e favorire il rilancio occupazionale” — presentato alle Ville Ponti lo scorso 22 ottobre — con l’obiettivo dell’incontro: offrire una panoramica completa dei servizi dedicati all’inserimento professionale.

I progetti e gli sportelli attivi nel Varesotto

Nel corso della mattinata verranno illustrate diverse iniziative concrete già operative o in fase di avvio sul territorio. Eloana Cardella della Camera di Commercio di Varese presenterà il progetto “GenZ giovani migranti” e la rete di partner coinvolti. La Cooperativa Mediazione e Integrazione approfondirà invece l’attività dei due sportelli immigrati attivi presso i Centri per l’impiego di Varese e Gallarate nell’ambito del Progetto Fami, nati per agevolare l’accesso ai servizi. Spazio anche a “We Rise”, il nuovo progetto guidato da Regione Lombardia e Anci Lombardia che mette in rete enti del Terzo settore e Centri per l’impiego per favorire l’inclusione socio-lavorativa delle donne migranti.

Legalità, contrasto allo sfruttamento e ricerca accademica

Una parte centrale del convegno sarà dedicata alla tutela dei diritti e al rispetto delle regole nel mercato del lavoro. Sul ruolo delle istituzioni per garantire un’integrazione regolare e sicura interverranno il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello e un rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese.

A seguire, il vicesegretario di Anci Lombardia Giuseppe Guerini illustrerà la nuova edizione del progetto “InLav” (Integrazione Lavoro Lombardia), mirato all’inserimento socio-lavorativo e al contrasto dello sfruttamento e dell’illegalità, mentre gli ambiti di Somma Lombardo e Tradate porteranno i risultati delle azioni già svolte nella precedente edizione. A chiudere i lavori sarà Eliana Minelli, docente della LIUC, che presenterà il progetto di ricerca “LISA” (Learning, Inclusion, Salary, Ageing), soffermandosi sull’inserimento dei cittadini extra-UE nel tessuto produttivo.