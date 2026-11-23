Dalle nuove terapie per lo scompenso cardiaco all’intelligenza artificiale, dalla prevenzione nei bambini alla gestione delle emergenze. Per due giorni Varese è stata al centro del confronto scientifico sul futuro della cardiologia, con specialisti provenienti dal territorio e da tutta Italia impegnati a discutere le innovazioni che stanno cambiando la diagnosi, la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari.

Si è concluso il XV Congresso della Società Insubrica Cardiologica (SInCA), che il 19 e 20 novembre ha riunito all’UNA Hotels Varese alcuni dei protagonisti della cardiologia italiana. Un appuntamento ormai consolidato, capace di mettere in relazione la ricerca scientifica con l’esperienza quotidiana di chi lavora negli ospedali e negli ambulatori.

La responsabilità scientifica delle due giornate è stata condivisa da Giuseppe Calveri, presidente SInCA, e Giuseppe Patti, affiancati da Battistina Castiglioni e Roberto De Ponti.

Le nuove frontiere della cardiologia tra terapie e tecnologia

Il congresso ha affrontato alcuni dei temi più importanti della cardiologia contemporanea, a partire dallo scompenso cardiaco, dalle cardiomiopatie e dall’amiloidosi, patologie per le quali la ricerca sta aprendo nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle strategie per ridurre il rischio cardiovascolare e alle terapie che permettono di intervenire contemporaneamente sulla protezione del cuore, dei reni e del metabolismo.

Tra gli argomenti al centro del confronto anche le innovazioni nel trattamento delle aritmie, delle malattie coronariche e valvolari, insieme alle prospettive offerte dalla medicina di precisione.

Un capitolo importante ha riguardato l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nella cardiologia strutturale e nell’ictus, a conferma di quanto le nuove tecnologie stiano diventando parte integrante dell’evoluzione della medicina.

La prevenzione comincia dai bambini e coinvolge anche lo sport

Accanto alle tematiche più strettamente specialistiche, il congresso ha affrontato questioni che riguardano da vicino la vita delle famiglie e la salute della popolazione.

Tra queste, la prevenzione del rischio cardiometabolico nei bambini, la valutazione degli sportivi e la prevenzione della morte improvvisa. Temi che richiamano l’importanza di riconoscere precocemente i fattori di rischio e di promuovere una maggiore attenzione alla salute cardiovascolare nelle diverse fasi della vita.

Particolare rilievo è stato dato anche alla gestione dell’arresto cardiaco extraospedaliero, dalla prima chiamata ai servizi di emergenza fino alle cure ospedaliere.

Un percorso nel quale la tempestività degli interventi e il coordinamento tra professionisti, servizi di soccorso e strutture sanitarie possono fare la differenza.

Giuseppe Calveri: “Una comunità che cresce attraverso il confronto”

Al di là dei contenuti scientifici, il congresso ha rappresentato anche un momento di incontro per una comunità professionale che negli anni ha costruito relazioni, condiviso esperienze e contribuito alla crescita della cardiologia nel territorio insubrico.

È questo uno degli aspetti sottolineati dal presidente della SInCA, Giuseppe Calveri, nel tracciare il bilancio delle due giornate.

“Per me questo congresso ha il volto delle persone che, anno dopo anno, si ritrovano a Varese e di quelle che si uniscono per la prima volta. È una comunità che cresce attraverso il confronto, tenendo al centro le persone di cui ogni giorno ci prendiamo cura. È questo il senso più profondo della SInCA e la responsabilità che sento come presidente: custodire questa storia e aprirla al futuro.”

Un legame con la città e con la tradizione cardiologica del territorio che Calveri rivendica con orgoglio.

“Portare nella nostra città competenze ed esperienze da tutta Italia mi rende orgoglioso. La mia gratitudine va a Giuseppe Patti, a Battistina Castiglioni e Roberto De Ponti, ai relatori e a tutti i partecipanti. Un grazie particolare alle aziende che ci hanno sostenuto e a Summeet per la cura dedicata a queste giornate.”

Il valore di un congresso scientifico, però, non si esaurisce nelle relazioni e nei dibattiti. Si misura soprattutto nella capacità di trasferire quanto appreso nella pratica clinica e nella cura quotidiana delle persone.

“Il congresso si conclude, ma ciò che abbiamo condiviso torna con noi nei reparti, negli ambulatori, nelle scelte di ogni giorno. È lì, accanto ai pazienti, che il nostro incontro trova il suo significato.”

Il prossimo congresso a Varese nel novembre 2027

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno. Il XVI Congresso SInCA si terrà il 26 e 27 novembre 2027, proseguendo un percorso di confronto scientifico e professionale che ha fatto di Varese un punto di incontro per la cardiologia italiana.

Un’occasione per tornare a discutere delle nuove conoscenze, delle innovazioni terapeutiche e delle sfide che attendono la medicina cardiovascolare, mantenendo al centro l’obiettivo che accomuna ricerca e attività clinica: migliorare la qualità delle cure e la salute dei pazienti.