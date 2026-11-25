Cento musicisti sul palco, un grande concerto di Natale e un obiettivo ambizioso: portare mille spettatori a teatro per sostenere la realizzazione della Casa degli Infermieri di Varese. È questa la sfida lanciata dalla Fondazione Circolo della Bontà, che per domenica 13 dicembre, alle ore 18, ha organizzato al Teatro Intred di Varese il concerto “L’Approdo – Quando la musica aiuta a trovare la meta”.

Protagonisti della serata saranno il coro e l’orchestra sinfonici Masolino Ensemble di Castiglione Olona, diretti dal maestro Matteo Madella, con un programma che avrà al centro l’Oratorio de Noël di Camille Saint-Saëns e altre composizioni natalizie.

La risposta del pubblico è già stata importante, con già 500 biglietti venduti, ma l’obiettivo degli organizzatori è raggiungere quota mille presenze e trasformare l’appuntamento in una grande dimostrazione di solidarietà della città verso gli infermieri che lavorano negli ospedali del territorio.

Una casa per convincere gli infermieri a scegliere Varese

Il concerto sosterrà uno dei progetti più significativi promossi dalla Fondazione Circolo della Bontà: la Casa degli Infermieri, destinata a offrire alloggi a canone agevolato ai professionisti sanitari che arrivano a Varese per lavorare nelle strutture dell’ASST Sette Laghi.

Il progetto, sostenuto da un finanziamento regionale di 2 milioni di euro, prevede il recupero di una palazzina degli anni Cinquanta, di proprietà dell’azienda ospedaliera, all’angolo tra via Lazio e via Scipione Riva Rocci, a pochi passi dall’Ospedale di Circolo.

L’edificio, da tempo inutilizzato, sarà completamente riqualificato. Dagli attuali sei appartamenti saranno ricavate 14 unità abitative, di circa 35-40 metri quadrati, pensate per ospitare uno o due persone. Sono previsti anche spazi comuni, una lavanderia, un deposito per le biciclette, un nuovo ascensore, interventi di efficientamento energetico e la sistemazione delle aree esterne.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Circolo della Bontà, che ha promosso e donato il progetto e si occuperà anche degli arredi, Regione Lombardia, che finanzia l’intervento, e ASST Sette Laghi, proprietaria dell’immobile. Il percorso amministrativo è stato completato e il cantiere, come confermato dagli organizzatori, è già stato avviato.

La raccolta fondi legata al concerto contribuirà a sostenere la realizzazione e l’allestimento della struttura.

«Varese è una città cara, dobbiamo aiutare chi viene a lavorare qui»

A spiegare il valore dell’iniziativa è Gianni Spartà, presidente della Fondazione Circolo della Bontà, che sottolinea come il concerto voglia essere anche un augurio natalizio rivolto ai pazienti dei sei ospedali dell’ASST Sette Laghi.

«Innanzitutto vogliamo augurare buon Natale alle centinaia di pazienti dei nostri ospedali, ma anche ricordare quanto sia importante il binomio tra musica e solidarietà. Penso al pianoforte che, come Fondazione, abbiamo collocato nella hall dell’ospedale e alle tante emozioni positive che ha generato in questi anni. La musica è una cosa buona e giusta».

Questa volta la musica diventa uno strumento concreto per affrontare una delle difficoltà maggiori del sistema sanitario locale: la possibilità di attirare e soprattutto trattenere nuovi professionisti.

«Lo scopo è finanziare la Casa degli Infermieri, il cui cantiere è già aperto in via Lazio – spiega Spartà –. Vogliamo offrire ai giovani infermieri una casa a canone agevolato e convincerli a venire a vivere a Varese. Non è una scommessa facile: questa è una città cara e, con gli stipendi medio-bassi della categoria, non è semplice trasferirsi qui per lavorare».

Un problema che richiede, secondo il presidente della Fondazione, una risposta collettiva.

«Se l’ospedale aiuta, se la Fondazione Circolo della Bontà aiuta insieme all’ospedale e a Regione Lombardia, allora il problema si può risolvere. Ricordiamoci che gli infermieri sono quelli più vicini al paziente quando è in difficoltà. I medici sono importanti, gli infermieri sono importantissimi».

Staffa: «Molti infermieri vincono il concorso, ma poi lasciano Varese per il costo degli affitti»

A confermare quanto la questione abitativa sia diventata determinante è Antonio Staffa, direttore delle Professioni sanitarie e sociali dell’ASST Sette Laghi.

«Ha un valore straordinario la vicinanza di un territorio sensibile, in modo particolare del Circolo della Bontà, che ha compreso quanto gli infermieri, spesso provenienti da diverse regioni d’Italia, abbiano bisogno di un supporto e di un sostegno affinché rimangano legati a questo territorio». Il problema non riguarda soltanto il reclutamento di personale, ma soprattutto la capacità di garantire condizioni che rendano conveniente e sostenibile la permanenza a Varese.

«Diversi infermieri decidono di partecipare e vincono un concorso nella nostra azienda, ma poi si ritrovano in una regione dove il costo dell’affitto è estremamente elevato e le condizioni economiche, soprattutto all’inizio della carriera, sono limitate. Così scelgono percorsi di mobilità e abbandonano il territorio». Una scelta che spesso avviene con rammarico, perché gli ospedali dell’ASST Sette Laghi offrono tecnologie avanzate, esperienze professionali di alto livello e importanti opportunità di crescita.

«Avere una casa nei primi mesi aiuta certamente a rassicurare questi professionisti e a favorire il loro radicamento – sottolinea Staffa –. Significa anche permettere a nuove famiglie di insediarsi nel nostro territorio, con professionisti altamente formati che scelgono di restare nella nostra azienda sociosanitaria».

Il Masolino Ensemble: da Castiglione Olona a una grande orchestra di cento elementi

A dare voce e musica a questo progetto sarà una delle realtà musicali più importanti del territorio varesino. Il Masolino Ensemble nasce a Castiglione Olona nel 2017, nell’ambito dell’associazione Fa-Re Coro, sotto la guida artistica e musicale del maestro Matteo Madella. Il nome rende omaggio a Masolino da Panicale, il grande pittore quattrocentesco autore degli affreschi della Collegiata di Castiglione Olona, sottolineando il legame tra la formazione musicale e il patrimonio artistico del territorio.

Partito da un piccolo gruppo di appassionati, l’ensemble è cresciuto negli anni fino a riunire circa 50 coristi e altrettanti musicisti, diventando una delle formazioni sinfonico-corali più numerose della provincia. Il repertorio spazia dalla musica sacra alle grandi pagine sinfoniche, con un’intensa attività concertistica che ha portato coro e orchestra a esibirsi non soltanto nel Varesotto, ma anche in altre città italiane. Un progetto musicale che affianca alla qualità artistica la volontà di coinvolgere giovani musicisti e avvicinare nuovi pubblici alla musica classica.

Per il concerto di Natale a Varese, il Masolino Ensemble proporrà l’Oratorio de Noël, opera 12, di Camille Saint-Saëns, una delle composizioni più suggestive del repertorio sacro natalizio, insieme ad altri brani scelti per accompagnare il pubblico nell’atmosfera delle festività.

«Siamo già emozionati mentre prepariamo questo bellissimo concerto – racconta il maestro Madella –. Sarà una serata di grandi emozioni, che unirà cultura, musica e soprattutto solidarietà, a sostegno di una sfida importante come quella della Casa degli Infermieri».

Tanti biglietti già venduti, ma la sfida è arrivare a mille

La prevendita ha già fatto registrare numerose adesioni, ma gli organizzatori puntano a un risultato ancora più importante: raggiungere mille spettatori.

Un traguardo che permetterebbe di ampliare il contributo alla Casa degli Infermieri e, allo stesso tempo, di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini in un progetto che riguarda il futuro della sanità varesina.

«Abbiamo ancora una ventina di giorni e ci sono bellissimi posti disponibili – spiega il maestro Madella –. I minori di 12 anni possono partecipare gratuitamente e anche gli over 65 godono di riduzioni. L’invito è ad affrettarsi per scegliere i posti migliori: vi assicuro che ne vale la pena». Il concerto vuole essere quindi un’occasione per vivere insieme l’atmosfera natalizia, ma anche per ricordare che la qualità della sanità passa dalle condizioni di vita e di lavoro di chi ogni giorno si prende cura dei pazienti.

Biglietti e informazioni

Il concerto “L’Approdo – Concerto di Natale per la Casa degli Infermieri” si svolgerà domenica 13 dicembre 2026 alle ore 18 al Teatro Intred di Varese.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso il teatro. I prezzi sono di 23 euro per la prima galleria (18 euro ridotto) e 21 euro per la seconda galleria (15 euro ridotto), oltre ai diritti di prevendita. Sono previste agevolazioni per gli over 65 e l’ingresso gratuito per i minori di 12 anni.

Ascolta l’intervista a Gianni Spartà a Radio Materia

Ascolta l’intervista a Matteo Madella a Radio Materia