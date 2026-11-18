L’estate 2026 ha segnato il nuovo record assoluto di caldo per Varese, toccando i 37,2 °C il 6 agosto e superando di 0,5 °C la media estiva record del 2003.

«Il cambiamento climatico non è una teoria astratta, e i residenti della ‘città giardino’, come tutti i residenti della provincia compresi i più fortunati a bordo lago, se ne sono resi conto l’estate scorsa» esordisce Diego Carmenati, Rappresentante del Gruppo cittadino del MoVimento 5 Stelle, che prosegue «L’Italia è costantemente il Paese europeo con il maggior numero assoluto di vittime da calore. Le analisi epidemiologiche europee mostrano dati allarmanti di 18 mila, 19 mila, 20 mila vittime in costante aumento, statisticamente rapportabili nell’ordine di alcune centinaia nella sola nostra provincia. È impensabile non dare priorità alla prevenzione e mitigazione delle conseguenze dell’aumento delle temperature».

In quest’ottica il Gruppo territoriale di Varese e Area Centro-Nord della provincia del MoVimento 5 Stelle promuove, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, sabato 21 novembre, la ricognizione dei possibili interventi di piantumazione, di depavimentazione e di sviluppo della rete di piste ciclabili, per far fronte alle ‘isole di calore’ e agli eventi atmosferici estremi dovuti al cambiamento climatico, attraverso l’esplorazione urbana di alcune vie del centro accompagnati da Fiorenzo Pedroletti, architetto, coordinatore del Tavolo tecnico interno dedicato all’Urbanistica e Rigenerazione urbana, a Domenico Caloni, agrotecnico, membro del gruppo di lavoro dedicato all’Ambiente, e a Massimo Moranzoni, coordinatore del gruppo di lavoro dedicato alla mobilità dolce. Il ritrovo è previsto per le ore 10:30 in Piazza della Repubblica.

«Il MoVimento 5 Stelle da sempre promuove iniziative per la salvaguardia dell’Ambiente, lo stesso Alberi per il futuro giunge quest’anno alla undicesima edizione» ricorda Carmenati, che conclude: «Nella giornata di domenica, 22 novembre, verificheremo inoltre lo stato di salute dell’ulivo messo a dimora l’anno scorso a Laveno, anche come simbolo dell’auspicata Pace e in memoria delle vittime civili di Gaza, e poi degli alberi, da frutta e non, protagonisti delle varie precedenti edizioni».

Il ritrovo è per le ore 10:30 in località ‘Casa delle bambole’. «Invitiamo Cittadini e Associazioni, che vogliano prendere parte a questi momenti di sensibilizzazione su un tema di importanza ormai vitale, a partecipare, collaborando all’elaborazione delle proposte che potranno poi essere portate all’attenzione dell’Amministrazione o incluse nel programma per le prossime elezioni amministrative di Varese».