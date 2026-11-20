L’incasso dello spettacolo sosterrà il programma “Cominciamo da noi” di Insieme per lo Sport Odv e i percorsi contro la violenza di genere nelle scuole di Malnate e Tradate

Domenica 22 novembre, alle 16.00, il Cinema Teatro Nuovo di Varese ospiterà lo spettacolo “Il Piccolo Principe – L’essenziale è invisibile agli occhi”. L’opera, tratta dal celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, sarà portata in scena dalla Compagnia Dietro le Quinte con la regia di Angela Lanaro, in un pomeriggio in cui il teatro incontra la solidarietà a favore delle realtà educative del territorio.

Un viaggio tra amicizia e solidarietà

La rappresentazione propone al pubblico una riflessione sull’amicizia, sugli affetti e sulle relazioni umane, invitando a riscoprire il valore delle cose semplici e l’importanza di guardare oltre le apparenze. L’evento gode del patrocinio dei Comuni di Varese e Malnate e nasce per coinvolgere la comunità in un’iniziativa capace di unire cultura e impegno sociale.

Il sostegno ai progetti nelle scuole

L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto a “Cominciamo da noi”, il programma solidale promosso da Insieme per lo Sport Odv, associazione di Malnate attiva nella diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione. Attraverso raccolte fondi e appuntamenti di sensibilizzazione, l’ente sostiene percorsi sociali ed educativi sviluppati a livello locale.

Tra i primi progetti finanziati rientrano gli interventi di Amico Fragile Odv Ets, già avviati nelle scuole secondarie di primo grado di Malnate e al Liceo “Marie Curie” di Tradate. L’obiettivo di questi incontri è prevenire la violenza di genere e promuovere tra i giovani relazioni sane e consapevoli.

Biglietti e informazioni utili

Il costo d’ingresso è fissato a 15 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini fino alla quinta elementare. È possibile prenotare i posti scrivendo all’indirizzo email prenotazioni@compagniadietrolequinte.it.

Nella giornata di domenica 22 novembre, la biglietteria del Cinema Teatro Nuovo resterà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e successivamente dalle 15.15 fino all’inizio dello spettacolo per l’acquisto dei tagliandi o il ritiro delle prenotazioni.