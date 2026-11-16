A Varese il progetto inclusivo “In mensa” si presenta alla città

Un pasto nutre e fa crescere. “In Mensa” è uno spazio di socialità (via J.H. Dunant 2 a Varese) che trasforma il cibo in un gesto concreto: sostiene il lavoro di giovani con disabilità e dà a ciascuno di loro l’opportunità di crescere, imparare un mestiere e scoprirne il valore.

Gli spazi, inaugurati a settembre della Cooperativa Sociale Siloam di fronte al campus universitario, sono di proprietà della Croce Rossa Italiana di Varese che ha agevolato la nascita dell’iniziativa. In poche settimane gli studenti hanno conosciuto e apprezzato un modo nuovo di rapportarsi con il cibo: più inclusivo, più sano, più buono. Perché si fa bene il fare del bene.

Ora è il momento di allargare i confini: mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 18.00, nella sala Estense di Palazzo Estense (Via Luigi Sacco 5, Varese) la cooperativa presenta In Mensa a tutta la cittadinanza.

Una serata inclusiva per conoscerci davvero, ascoltare e assaggiare. Si incontrano i ragazzi, si scopre la visione di lavoro sociale che anima il progetto e si degustano insieme le specialità della cucina. Si raccontano anche gli spazi di In Mensa, le serate in programma, il servizio di catering e la possibilità di scegliere il locale per feste ed eventi privati.

Un lavoro in un ambiente che sa di casa. In Mensa è un laboratorio aperto ed inclusivo: è un locale che punta alla qualità, anche delle persone. Per i ragazzi è un’“isola formativa”, un ambiente di lavoro reale dove si impara facendo, affiancati da professionisti esperti e da educatori, con un percorso su misura che unisce la crescita professionale e la cura del benessere fisico e psichico di ciascuno. I numeri raccontano il resto: 10 ragazzi coinvolti e oltre 5.000 pasti serviti, di cui 750 sono i pranzi della Croce Rossa destinati a persone in difficoltà.

Gli spazi di In Mensa appartengono alla Croce Rossa Italiana di Varese, che oltre ad ospitare il progetto offre ogni giorno il pranzo a persone in difficoltà. Pasti preparati dai ragazzi di In Mensa che vengono serviti con la stessa cura riservata ad ogni cliente: in uno stesso luogo, il lavoro di giovani con disabilità incontra l’accoglienza di chi ha bisogno di un piatto caldo. Due modi di costruire comunità, che si rafforzano a vicenda.

Stefania Barile, Presidente della Cooperativa Siloam: «Un clima che sa di casa, sia per i clienti, accolti con il calore che solo i nostri ragazzi sanno donare, sia per i tirocinanti”. E riporta un commento di Valentina, una ragazza della squadra in In Mensa: “Pensavo di avere dei colleghi, ho trovato una famiglia”.

Aggiunge Pietro Giuliani direttore generale della Cooperativa Siloam: “Dal punto di vista organizzativo, da direttore non posso fare altro che esprimere orgoglio e ammirazione per tutti i tirocinanti, che in meno di due mesi hanno avuto crescite clamorose. E un sincero grazie per l’impegno, che va ben oltre il semplice dovere, e per la dedizione che Igor, Davide e Alice e tutti mettono ogni giorno”.

Un invito alle imprese del territorio. Siloam lavora con la Provincia di Varese (Legge 68/99 sul collocamento mirato), con la Dote Disabili di Regione Lombardia e con i servizi di inserimento lavorativo (SIL) del Varesotto per costruire percorsi di formazione, tirocini e inserimenti senza costi insostenibili per le aziende. Dialoga con le imprese di Varese e provincia per capire di quali competenze hanno bisogno nella ristorazione e formare i ragazzi di conseguenza. Il messaggio è chiaro: superare l’idea di “quota d’obbligo” e vedere nell’inclusione un investimento sul talento. Perché per Siloam l’inclusione non è un costo, ma un investimento per le persone, per le aziende e per l’intera comunità.