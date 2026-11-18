Giovedì 19 novembre, ore 18:00 presso la sede di “unaltrastoriaVArese”, via Francesco Del Cairo 34 a Varese, si terrà un incontro pubblico con Giorgio Cremaschi, già sindacalista, Presidente del Comitato Centrale FIOM, portavoce nazionale di Potere al Popolo, attivo nei movimenti pacifisti e ambientalisti.

L’autore, all’interno del “festiVAlettura” dell’Associazione, presenterà il suo ultimo libro “Solo il socialismo ci può salvare“, Mimesis.

A cura di Giuseppe Musolino, l’incontro verterà sulla rivolta dei giovani e le lotte popolari contro guerra e capitalismo, in preparazione dello sciopero del 20 novembre e della Manifestazione Nazionale del 12 dicembre a Roma.

Il capitalismo neoliberale può radicalizzarsi a destra, riarmarsi, come sta succedendo, ma non può abolire la storia: “la fine della storia è finita” è una delle affermazioni con cui si presenta l’evento. «Oggi liberali e fascisti si contendono la gestione di questo capitalismo in crisi e stanno creando un sistema di potere che non ha più nulla a che fare con la democrazia e che Cremaschi definisce “liberalfascismo”», spiegano gli organizzatori.

L’evento è a ingresso libero.