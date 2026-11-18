Il lavoro come strumento di crescita, autonomia e dignità. È questa l’idea alla base di InMensa, il progetto di ristorazione collettiva promosso dalla cooperativa sociale Siloam, presentato a Varese come una nuova opportunità di inclusione lavorativa per ragazzi con disabilità cognitive e relazionali.

Non soltanto una mensa, ma uno spazio aperto al territorio, pensato per accogliere anche serate, eventi e servizi di catering. Un’attività che vuole dimostrare concretamente come qualità del servizio e inclusione possano procedere insieme, valorizzando le capacità di ciascuno attraverso percorsi di formazione, accompagnamento e lavoro in contesti reali.

Il sostegno delle istituzioni

Alla presentazione è arrivato anche il messaggio di vicinanza delle istituzioni. Un saluto è stato fatto pervenire dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sottolineando come InMensa rappresenti un esempio concreto di responsabilità sociale: «La direzione giusta è creare opportunità vere, nelle quali ogni persona possa esprimere il proprio valore e trovare spazio nella comunità e nel mondo del lavoro». Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai soci fondatori e soprattutto ai ragazzi protagonisti dell’iniziativa.

Per la Provincia di Varese è intervenuto Francesco Maresca, che ha ricordato il sostegno pubblico al progetto attraverso le misure regionali dedicate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare la Dote impresa S3 per nuove cooperative e nuovi rami d’impresa. Maresca ha posto l’accento anche sull’utilizzo dell’isola formativa, uno strumento nato proprio nel territorio varesino negli anni Ottanta e diventato oggi una buona pratica riconosciuta a livello regionale.

Anche l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Varese, Roberto Molinari, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, ricordando il percorso avviato nei mesi precedenti e la rapidità con cui l’idea si è trasformata in un progetto concreto. «Mettere insieme in poco tempo risorse, pensieri e idee e strutturarle immediatamente non è semplice», ha osservato, rivolgendo un ringraziamento ai fondatori e a tutti i collaboratori. «Il Comune di Varese c’è ed è sempre pronto a dare una mano. Il nostro compito è affrontare queste sfide tutti insieme, per sostenere un’esperienza che mette al centro il lavoro, la dignità e un percorso per il futuro».

Dall’incontro di un convegno alla nascita di una cooperativa

A raccontare come è nata l’iniziativa è stata la Presidente Stefania Barile, che ha ripercorso le tappe di un progetto sviluppato attraverso un lavoro di squadra e una rete di competenze diverse. La scintilla è arrivata durante il convegno «Il mio orizzonte», dedicato all’orientamento dei ragazzi con disabilità cognitive e relazionali, curato dalla dottoressa Giovanna Bribbia. In quell’occasione Stefania Barile aveva presentato un’esperienza realizzata insieme a Nicoletta San Martino, ai docenti del liceo scientifico Ferraris e alla Fondazione Renato Piatti.

Il progetto coinvolgeva studenti e ragazzi con autismo in un percorso condiviso di educazione ambientale, dedicato agli insetti impollinatori e, in particolare, alle api selvatiche. I ragazzi avevano lavorato insieme alla costruzione di casette per le api, ma il risultato più significativo era stato forse quello emerso dalle parole degli studenti del Ferraris al termine dell’esperienza: non avevano soltanto partecipato a un’attività formativa, avevano trovato degli amici.

«È stata quella la scintilla», ha raccontato Barile. Da lì è nata la consapevolezza che fosse necessario costruire qualcosa di concreto per offrire a questi ragazzi un futuro lavorativo. Un’idea condivisa progressivamente con gli altri soci fondatori, ciascuno con competenze e professionalità differenti: da chi si occupa degli aspetti sociali e relazionali a chi segue la parte manageriale e imprenditoriale.

La cooperativa Siloam raccoglie l’eredità di un’associazione attiva da circa dieci anni nella promozione culturale e nella sensibilizzazione sui temi della disabilità. Anche il nome ha un significato preciso: Siloam richiama il luogo di Gerusalemme legato al racconto evangelico della guarigione del cieco e significa «mandato fuori». «Noi mandiamo fuori uno sguardo nuovo, uno sguardo di una nuova etica sociale», ha spiegato Barile.

Una mensa che diventa luogo di incontro

InMensa è la prima traduzione concreta di questa visione: un’attività di ristorazione collettiva che vuole essere anche un luogo di incontro e corresponsabilità tra cooperativa e territorio. Un passaggio importante è stato l’incontro con la Croce Rossa, che ha messo a disposizione gli spazi nei quali oggi si sviluppa il progetto. Una soluzione arrivata dopo mesi di ricerca e di lavoro, che ha permesso di dare una sede concreta all’iniziativa.

La cooperativa accoglie attualmente nove ragazzi, con una capacità che può arrivare a dieci. Il percorso previsto è biennale: il primo anno è dedicato alla formazione, mentre il secondo ha una funzione maggiormente orientativa, per individuare, sulla base delle attitudini e delle capacità di ciascuno, le possibili prospettive professionali.

L’obiettivo non è necessariamente limitare il futuro dei partecipanti alla ristorazione. Come ha spiegato il presidente della cooperativa, l’intenzione è costruire una rete capace di favorire l’incontro tra i ragazzi e le opportunità lavorative presenti sul territorio, anche attraverso collaborazioni con altre associazioni e realtà.

«Noi vogliamo costruire una rete che consenta ai nostri ragazzi di trovare lavoro in modo che ci sia una finalità concreta», ha spiegato il presidente. L’esperienza acquisita in un contesto lavorativo, infatti, può diventare una porta aperta anche verso altri ambiti professionali.

Un progetto che cresce insieme al territorio

Dietro la nascita di Siloam c’è un percorso di circa due anni, fatto di incontri, riunioni, ricerca di una sede e passaggi organizzativi. Un lavoro intenso che ha portato alla costituzione della cooperativa e all’avvio dell’attività.

Per Stefania Barile, il valore di InMensa sta soprattutto nella possibilità di offrire ai ragazzi un ambiente nel quale imparare, mettersi alla prova e sentirsi parte di un progetto. «Il lavoro è protetto in tutte le sue forme dalla nostra Costituzione. E se le forme sono queste, il lavoro è meraviglioso», ha sottolineato.

La sfida adesso è dare continuità all’esperienza, coinvolgendo sempre più persone e realtà del territorio. Perché un progetto di inclusione non può vivere soltanto grazie all’impegno dei suoi fondatori, ma ha bisogno di una comunità che lo sostenga, lo frequenti e riconosca il valore del lavoro dei ragazzi.

«Non dobbiamo aspettare che qualcosa accada: dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare», è il messaggio che accompagna questa nuova avventura. Un progetto che parte da una mensa, ma guarda molto più lontano: alla possibilità, per ciascuno, di trovare il proprio posto nel mondo del lavoro.