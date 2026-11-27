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Nel giugno 2028, per la seconda volta in 13 anni, si terrà a Varese l’importante convegno internazionale sul linfoma non Hodgkin in età pediatrica, promosso con cadenza triennale dal , promosso con cadenza triennale dal Pediatric Cancer Research Foundation (Pcrf) con sede a New York.

un attestato di stima per l’Oncoematologia pediatrica di Varese, nata proprio su iniziativa della Fondazione Giacomo Ascoli, ma è anche un’opportunità per tutta la città di strutturarsi come Capitale della Scienza solidale. Un’occasione importante e allo stesso tempo

Un’idea del presidente della Fondazione, Marco Ascoli, che ha già raccolto l’interesse di diverse personalità del mondo politico, economico e accademico varesino. che ha già raccolto l’interesse di diverse personalità del mondo politico, economico e accademico varesino.

La proposta nasce dall’esperienza della Fondazione che porta il nome del figlio Giacomo – scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – e nata 20 anni fa per colmare un vuoto nell’offerta sanitaria del territorio, allora sprovvisto di una struttura dedicata all’Oncoematologia pediatrica: i piccoli pazienti varesini erano costretti, come Giacomo, ad affrontare lunghi viaggi in altre città per essere curati.

Negli anni l’Oncoematologia pediatrica di Varese non solo è divenuta realtà, ma grazie soprattutto all’impegno dei sanitari, ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti dalla società scientifica.

Così, dopo il successo del 2015 (nella foto), nel 2028 la Fondazione, in partnership con il Pcrf di New York, ospiterà a Varese per la seconda volta un convegno internazionale con ricercatori e scienziati che in tutto il mondo si occupano della ricerca sul linfoma pediatrico, e che hanno portato le guarigioni dal 70% del 2000 al 90% del 2025. «Attraverso i contatti con personalità di prestigio scientifico, italiane e straniere, coinvolte nell’organizzazione di convegno 2028 e che apprezzano il nostro territorio al punto da volerci tornare, è nata l’idea, quasi un sogno, di promuovere Varese come Capitale della Scienza solidale», spiega Marco Ascoli.

«La storia della Fondazione Giacomo Ascoli dimostra che a Varese si possono raggiungere traguardi importanti in ambito sociale e sanitario – aggiunge – Partendo dall’idea di una scienza che non è solo ricerca ma anche e soprattutto solidarietà umana, ho immaginato che quel che siamo riusciti a fare con l’Oncoematologia pediatrica, può essere moltiplicato e proposto in diverse direzioni, a favore delle persone e del territorio. Una Varese che si fa ambiente sociale dinamico, all’avanguardia grazie alla ricerca, intesa come studio e innovazione, e che assieme alla solidarietà può assicurare sviluppo per chi qui vive e lavora».

Varese può diventare una città aperta alle scienze di supporto alla società: quelle mediche, ma anche sociali e umanistiche in senso lato. I punti di forza sono l’Università, l’eccellente ricettività e un territorio che sembra fatto apposta per favorire lo spirito di ricerca e riflessione, lontano dal clamore e dalle nevrosi delle grandi città.

Un’idea che piace a diverse personalità cittadine che condividono lo spirito, il senso e le finalità della proposta e con cui è iniziato un colloquio per costruire insieme diverse proposte da coordinare in una sorta di comitato del progetto di Varese capitale della Scienza solidale che coinvolga Istituzioni, politici, manager, uomini di cultura e imprenditori.

Ognuno nel proprio ambito potrà promuovere manifestazioni, fiere, eventi di ampio respiro da ospitare sul territorio in maniera coordinata per affermare la vocazione di Varese Capitale della Scienza solidale.

«Il futuro di Varese non dovrà essere solo un buen ritiro per anziani, verso cui siamo avviati, ma una città virtuosa e dinamica da cui scaturiscono idee per richiamare persone di alto livello, che a loro volta possano attrarre altri, invertendo così il declino e l’abbandono che riscontriamo in questi ultimi anni».