A Varese per i primi Stati Generali dell’Economia Sociale
Sabato 28 novembre a Ville Ponti istituzioni, imprese, cooperative e Terzo settore discuteranno di crescita economica e impatto sociale. L'iniziativa è promossa dal consigliere regionale Emanuele Monti
Varese ospita sabato 28 novembre i primi Stati Generali dell’Economia Sociale. L’appuntamento è a Ville Ponti, nella Sala Andrea, con apertura dei lavori alle 9. Tra gli interventi annunciati ci sono quelli del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, della sottosegretaria con delega all’Economia sociale Lucia Albano, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.
L’iniziativa è promossa da Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità Sociale di Regione Lombardia, e co-organizzata con la Camera di Commercio. Il tavolo di lavoro che ha preparato la giornata è stato coordinato da Stefano Gussoni.
Il confronto riguarderà il rapporto tra crescita economica e impatto sociale, il ruolo delle imprese sociali, la responsabilità delle aziende e le opportunità offerte dalle politiche pubbliche per sostenere un modello di sviluppo che valorizzi le persone e i territori.
«Vogliamo mettere in dialogo istituzioni, imprese, cooperative e Terzo settore, superando la distinzione tra crescita economica e coesione sociale», spiega Monti. «Un’impresa oggi non può essere valutata soltanto per il valore economico che produce, ma anche per l’impatto positivo che genera sulla comunità e sul territorio. Con questi primi Stati Generali vogliamo portare Varese al centro di un confronto nazionale e creare nuove sinergie».
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