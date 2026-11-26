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Sono 59 le nuove attività storiche della provincia di Varese premiate da Regione Lombardia durante la cerimonia che si è svolta a Ville Ponti nella mattina di giovedì 26 novembre. Negozi, ristoranti, bar, botteghe artigiane e imprese che da almeno quarant’anni fanno parte della vita economica e sociale del territorio, attraversando crisi, trasformazioni del mercato e cambiamenti generazionali.

Galleria fotografica A ville Ponti di Varese la premiazione delle attività storiche 4 di 10

Ma quella di Ville Ponti è stata soprattutto una mattinata di festa, di incontri e di racconti. I veri protagonisti sono stati i commercianti e gli artigiani che, chiamati a ricevere il riconoscimento, hanno condiviso le storie delle loro attività e delle famiglie che le hanno costruite e portate avanti nel tempo. Storie di sacrifici, passione, lavoro quotidiano e generazioni che si sono passate il testimone, tramandando non soltanto un mestiere, ma anche conoscenze, tradizioni e valori.

Dietro ogni insegna premiata c’è una storia: un patrimonio che va oltre il valore economico delle singole imprese e che continua a rappresentare un punto di riferimento per le comunità locali.

La cerimonia, condotta da Silvano Pascarella, direttore della Prealpina, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, del sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, del presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, di Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese e di altri rappresentanti istituzionali.

Ospite d’onore è stato Dino Meneghin, leggenda del basket italiano e figura indissolubilmente legata alla storia sportiva varesina. Durante le premiazioni ha ricordato il suo profondo legame con la città di Varese, aggiungendo un momento di partecipazione e memoria collettiva alla cerimonia.

L’iniziativa rientra nel tour promosso per il quinto anno consecutivo da Regione Lombardia, in collaborazione con le Camere di Commercio, per consegnare direttamente sui territori il marchio di attività storica. Con i nuovi riconoscimenti, salgono a 440 le attività storiche della provincia di Varese, su un totale di 4.943 in tutta la Lombardia. Tra le realtà premiate ci sono imprese che hanno superato da molto tempo la soglia dei quarant’anni richiesta per ottenere il riconoscimento. La più antica dell’elenco è il Belvedere Ristorante Albergo di Ranco, la cui attività risale al 1865. Seguono il panificio e pasticceria Giudici di Taino, attivo dal 1920, e il Bar Gemia di Busto Arsizio, che risale al 1938.

Guidesi: «Nel 2027 rifaremo lo stesso bando»

La premiazione è stata anche l’occasione per annunciare nuovi strumenti a sostegno delle imprese storiche. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha confermato che Regione Lombardia riproporrà nel 2027 il bando dedicato alle attività riconosciute, consentendo anche alle nuove imprese premiate di accedere ai finanziamenti. «Non è solo una targa, un premio, una foto, una pacca sulla spalla, ma è un’opportunità che vi troverete dal prossimo anno», ha spiegato Guidesi rivolgendosi agli imprenditori. «Il prossimo anno, lo anticipo, noi rifaremo lo stesso bando con gli stessi obiettivi, a cui questa volta potrete partecipare anche voi».

L’obiettivo della Regione è accompagnare queste realtà verso il futuro, mantenendo la tradizione ma favorendo l’innovazione, l’ammodernamento e la capacità di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. «Quarant’anni e più di attività vuol dire aver superato tante congiunture e contingenze economiche, anche notevolmente difficili», ha sottolineato l’assessore, ricordando che il riconoscimento rappresenta prima di tutto un ringraziamento a chi ha continuato a investire e lavorare sul territorio. Dalla Regione 34 milioni di euro: generati 70 milioni di investimenti

Accanto al riconoscimento simbolico, Regione Lombardia mette a disposizione strumenti economici dedicati alle imprese iscritte all’albo delle attività storiche. Nelle quattro edizioni del bando “Imprese storiche verso il futuro”, realizzate nel 2022, 2024, 2025 e 2026, sono stati assegnati complessivamente 34 milioni di euro di contributi, che hanno generato circa 70 milioni di euro di investimenti sul territorio lombardo. Le imprese beneficiarie sono state 449 nel 2022, 620 nel 2024, 343 nel 2025 e 511 nel 2026, per un totale di 1.923 beneficiari nelle quattro edizioni.

Per il solo 2026 Regione Lombardia ha stanziato oltre 9,7 milioni di euro. In provincia di Varese sono 41 le imprese beneficiarie dell’ultima edizione.

La misura prevede contributi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento ammissibile per progetti di innovazione, riqualificazione degli spazi, restauro, conservazione e interventi legati al ricambio generazionale e alla trasmissione d’impresa.

Un’ulteriore iniziativa riguarda la promozione turistica: le attività storiche del comparto enogastronomico saranno valorizzate anche attraverso gli strumenti turistici regionali, per far conoscere ai visitatori le eccellenze del territorio e creare nuove opportunità commerciali.

Cattaneo: «I negozi di vicinato sono un presidio per la sicurezza»

Il valore delle attività storiche va però oltre la dimensione economica. A sottolinearlo è stato il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, che ha richiamato l’importanza dei negozi di vicinato per la vita quotidiana dei centri abitati. «Le attività storiche e il commercio di vicinato sono fondamentali per la tenuta della nostra comunità. Questo è particolarmente vero nel nostro territorio, a Varese e in tutta la provincia. La presenza di una rete di commercio di vicinato forte è il primo presidio dei centri storici, quindi la prima garanzia di una convivenza che sa generare anticorpi anche ai problemi di sicurezza». Da qui la necessità, secondo il sottosegretario, di continuare a investire sui distretti del commercio e sugli strumenti che permettono alle attività storiche di rimanere vive e competitive.

Vitiello: «Un riconoscimento a chi continua a credere nel territorio»

Per Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, la cerimonia rappresenta un segnale importante in un periodo in cui il commercio locale deve affrontare numerose difficoltà. «È una bella opportunità dare questo riconoscimento alle attività storiche del territorio, in un momento in cui purtroppo gli articoli parlano sempre di un’economia locale in difficoltà e di negozi che chiudono. È giusto dare risalto a chi tutti i giorni mette impegno, sacrificio, lavoro, dedizione e soprattutto continua a realizzare i propri sogni, per sé e per la propria famiglia». E sottolinea: «È un tema di cui stiamo parlando nel Consiglio e nella Giunta della Camera di Commercio e a breve, molto probabilmente, usciremo con un progetto interessante di sostegno, proprio per capire come poter aiutare l’imprenditoria locale a far sì che il passaggio generazionale diventi ancora più semplice, indolore e sicuramente concreto».

Collini: «I negozi storici rendono unici i nostri centri»

Soddisfazione per i riconoscimenti è stata espressa anche da Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, che ha richiamato il ruolo del commercio di prossimità nel mantenere vivi i paesi e le città. Una sfida importante resta quella della concorrenza delle vendite online, che secondo il presidente di Confcommercio può essere affrontata anche attraverso l’integrazione tra presenza fisica e strumenti digitali. «Molti negozi storici hanno unito la digitalizzazione alla presenza fisica. Andare in questa direzione dà ancora più valore al negozio tradizionale». Un equilibrio che consente di mantenere il rapporto diretto con i clienti, sfruttando contemporaneamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Tutte le 59 attività storiche premiate in provincia di Varese

Di seguito l’elenco completo delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento regionale nel 2026, suddivise per Comune, con l’anno di inizio dell’attività indicato nel documento ufficiale.

Angera (3)

Emporio Agricolo Angerese – 1971

L’Arcobaleno – 1986

Panificio Giombelli – 1961

Arcisate (2)

Bozzi Carni Salumi – 1968

Pravettoni Pelletteria – 1967

Besozzo (1)

Ambrosetti – 1960

Biandronno (1)

Bar Stella – 1963

Brissago-Valtravaglia (1)

Gobetti Arredamenti – 1968

Busto Arsizio (13)

AR Azzimonti Remo S.n.c. – 1952

Bar Gelateria Artigianale Ciuen – 1973

Bar Gemia – 1938

Cartoleria Luisella – 1984

Casa del Cane – 1965

Farmacia SS. Apostoli – 1969

Fioreria Mary – 1970

Il Salumiere Gastronomico – 1964

Macchine per Cucire AM – 1979

MF Orologeria Oreficeria – 1982

Nilde Fiori – 1958

Oryon – 1977

Ottica Moderna – 1986

Caronno Pertusella (1)

Ceruti Srl – 1981

Cassano Magnago (1)

Regalia – 1960

Castiglione Olona (1)

Ottica Sordi – 1985

Cavaria con Premezzo (1)

Macelleria – 1981

Cislago (1)

Eliografia Morandi – 1975

Cugliate-Fabiasco (1)

La Bottega della Piazza – 1982

Fagnano Olona (1)

Hotel Ristorante Campo dei Fiori – 1962

Gallarate (2)

Dina – 1972

Oscar Fabbrica Guanti-Pelletteria – 1950

Gavirate (1)

Ortofrutta Bonotto – 1985

Gemonio (1)

La Casa del Fungo – 1985

Gorla Maggiore (1)

Tabaccheria Annunciata 1901 – 1979

Ispra (1)

Ottica Simonetta – 1984

Jerago con Orago (1)

Armeria Macchi – 1970

Lavena Ponte Tresa (1)

Foto Ottica Franco – 1976

Luino (3)

Caffè Clerici – 1977

Marinestar Nautica – 1985

Vetreria Musso – 1975

Oggiona con Santo Stefano (1)

Calzificio Baggini – 1974

Olgiate Olona (2)

Gastronomia Gilardengo – 1984

Ristorante Idea Verde – 1979

Ranco (1)

Belvedere Ristorante Albergo – 1865

Solbiate Olona (1)

Monfrini Pasticceria 1984 – 1984

Sumirago (1)

Officina Ballerio – 1966

Taino (1)

Giudici Artigiani in Taino dal 1920, Panificio e Pasticceria – 1920

Ternate (2)

Bar Ristorante Chalet – 1964

Castel Bar – 1976

Travedona-Monate (1)

Atom Srl – 1980

Varano Borghi (1)

Macelleria Franco – 1954

Varese (6)

Armeria Brusa Pietro & Figli – 1958

Bolcato – 1975

Ferramenta Piave – 1969

Libreria Pirola – 1985

Lineapiù Acconciature – 1984

Macelleria Equina – 1952

Vedano Olona (2)

Le Fontanelle – 1984

Ristorante Marone – 1964

Venegono Inferiore (1)

Consonni Macelleria – 1963

L’elenco delle attività riconosciute a livello regionale è consultabile sul portale Attività storiche di Regione Lombardia.