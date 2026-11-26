A Varese premiate 59 attività storiche, tra racconti di famiglia e tradizioni. Guidesi: “Nel 2027 rifaremo il bando”
Una mattinata di festa a Ville Ponti per celebrare negozi, locali e botteghe con almeno quarant'anni di attività. Ospite d'onore Dino Meneghin. Sono 440 le imprese storiche riconosciute nel Varesotto, mentre Regione Lombardia annuncia nuovi sostegni per il futuro
Sono 59 le nuove attività storiche della provincia di Varese premiate da Regione Lombardia durante la cerimonia che si è svolta a Ville Ponti nella mattina di giovedì 26 novembre. Negozi, ristoranti, bar, botteghe artigiane e imprese che da almeno quarant’anni fanno parte della vita economica e sociale del territorio, attraversando crisi, trasformazioni del mercato e cambiamenti generazionali.
Ma quella di Ville Ponti è stata soprattutto una mattinata di festa, di incontri e di racconti. I veri protagonisti sono stati i commercianti e gli artigiani che, chiamati a ricevere il riconoscimento, hanno condiviso le storie delle loro attività e delle famiglie che le hanno costruite e portate avanti nel tempo. Storie di sacrifici, passione, lavoro quotidiano e generazioni che si sono passate il testimone, tramandando non soltanto un mestiere, ma anche conoscenze, tradizioni e valori.
Dietro ogni insegna premiata c’è una storia: un patrimonio che va oltre il valore economico delle singole imprese e che continua a rappresentare un punto di riferimento per le comunità locali.
La cerimonia, condotta da Silvano Pascarella, direttore della Prealpina, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, del sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, del presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, di Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese e di altri rappresentanti istituzionali.
Ospite d’onore è stato Dino Meneghin, leggenda del basket italiano e figura indissolubilmente legata alla storia sportiva varesina. Durante le premiazioni ha ricordato il suo profondo legame con la città di Varese, aggiungendo un momento di partecipazione e memoria collettiva alla cerimonia.
L’iniziativa rientra nel tour promosso per il quinto anno consecutivo da Regione Lombardia, in collaborazione con le Camere di Commercio, per consegnare direttamente sui territori il marchio di attività storica. Con i nuovi riconoscimenti, salgono a 440 le attività storiche della provincia di Varese, su un totale di 4.943 in tutta la Lombardia. Tra le realtà premiate ci sono imprese che hanno superato da molto tempo la soglia dei quarant’anni richiesta per ottenere il riconoscimento. La più antica dell’elenco è il Belvedere Ristorante Albergo di Ranco, la cui attività risale al 1865. Seguono il panificio e pasticceria Giudici di Taino, attivo dal 1920, e il Bar Gemia di Busto Arsizio, che risale al 1938.
Guidesi: «Nel 2027 rifaremo lo stesso bando»
La premiazione è stata anche l’occasione per annunciare nuovi strumenti a sostegno delle imprese storiche. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha confermato che Regione Lombardia riproporrà nel 2027 il bando dedicato alle attività riconosciute, consentendo anche alle nuove imprese premiate di accedere ai finanziamenti. «Non è solo una targa, un premio, una foto, una pacca sulla spalla, ma è un’opportunità che vi troverete dal prossimo anno», ha spiegato Guidesi rivolgendosi agli imprenditori. «Il prossimo anno, lo anticipo, noi rifaremo lo stesso bando con gli stessi obiettivi, a cui questa volta potrete partecipare anche voi».
L’obiettivo della Regione è accompagnare queste realtà verso il futuro, mantenendo la tradizione ma favorendo l’innovazione, l’ammodernamento e la capacità di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. «Quarant’anni e più di attività vuol dire aver superato tante congiunture e contingenze economiche, anche notevolmente difficili», ha sottolineato l’assessore, ricordando che il riconoscimento rappresenta prima di tutto un ringraziamento a chi ha continuato a investire e lavorare sul territorio. Dalla Regione 34 milioni di euro: generati 70 milioni di investimenti
Accanto al riconoscimento simbolico, Regione Lombardia mette a disposizione strumenti economici dedicati alle imprese iscritte all’albo delle attività storiche. Nelle quattro edizioni del bando “Imprese storiche verso il futuro”, realizzate nel 2022, 2024, 2025 e 2026, sono stati assegnati complessivamente 34 milioni di euro di contributi, che hanno generato circa 70 milioni di euro di investimenti sul territorio lombardo. Le imprese beneficiarie sono state 449 nel 2022, 620 nel 2024, 343 nel 2025 e 511 nel 2026, per un totale di 1.923 beneficiari nelle quattro edizioni.
Per il solo 2026 Regione Lombardia ha stanziato oltre 9,7 milioni di euro. In provincia di Varese sono 41 le imprese beneficiarie dell’ultima edizione.
La misura prevede contributi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento ammissibile per progetti di innovazione, riqualificazione degli spazi, restauro, conservazione e interventi legati al ricambio generazionale e alla trasmissione d’impresa.
Un’ulteriore iniziativa riguarda la promozione turistica: le attività storiche del comparto enogastronomico saranno valorizzate anche attraverso gli strumenti turistici regionali, per far conoscere ai visitatori le eccellenze del territorio e creare nuove opportunità commerciali.
Cattaneo: «I negozi di vicinato sono un presidio per la sicurezza»
Il valore delle attività storiche va però oltre la dimensione economica. A sottolinearlo è stato il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, che ha richiamato l’importanza dei negozi di vicinato per la vita quotidiana dei centri abitati. «Le attività storiche e il commercio di vicinato sono fondamentali per la tenuta della nostra comunità. Questo è particolarmente vero nel nostro territorio, a Varese e in tutta la provincia. La presenza di una rete di commercio di vicinato forte è il primo presidio dei centri storici, quindi la prima garanzia di una convivenza che sa generare anticorpi anche ai problemi di sicurezza». Da qui la necessità, secondo il sottosegretario, di continuare a investire sui distretti del commercio e sugli strumenti che permettono alle attività storiche di rimanere vive e competitive.
Vitiello: «Un riconoscimento a chi continua a credere nel territorio»
Per Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, la cerimonia rappresenta un segnale importante in un periodo in cui il commercio locale deve affrontare numerose difficoltà. «È una bella opportunità dare questo riconoscimento alle attività storiche del territorio, in un momento in cui purtroppo gli articoli parlano sempre di un’economia locale in difficoltà e di negozi che chiudono. È giusto dare risalto a chi tutti i giorni mette impegno, sacrificio, lavoro, dedizione e soprattutto continua a realizzare i propri sogni, per sé e per la propria famiglia». E sottolinea: «È un tema di cui stiamo parlando nel Consiglio e nella Giunta della Camera di Commercio e a breve, molto probabilmente, usciremo con un progetto interessante di sostegno, proprio per capire come poter aiutare l’imprenditoria locale a far sì che il passaggio generazionale diventi ancora più semplice, indolore e sicuramente concreto».
Collini: «I negozi storici rendono unici i nostri centri»
Soddisfazione per i riconoscimenti è stata espressa anche da Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, che ha richiamato il ruolo del commercio di prossimità nel mantenere vivi i paesi e le città. Una sfida importante resta quella della concorrenza delle vendite online, che secondo il presidente di Confcommercio può essere affrontata anche attraverso l’integrazione tra presenza fisica e strumenti digitali. «Molti negozi storici hanno unito la digitalizzazione alla presenza fisica. Andare in questa direzione dà ancora più valore al negozio tradizionale». Un equilibrio che consente di mantenere il rapporto diretto con i clienti, sfruttando contemporaneamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Tutte le 59 attività storiche premiate in provincia di Varese
Di seguito l’elenco completo delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento regionale nel 2026, suddivise per Comune, con l’anno di inizio dell’attività indicato nel documento ufficiale.
Angera (3)
- Emporio Agricolo Angerese – 1971
- L’Arcobaleno – 1986
- Panificio Giombelli – 1961
Arcisate (2)
- Bozzi Carni Salumi – 1968
- Pravettoni Pelletteria – 1967
Besozzo (1)
- Ambrosetti – 1960
Biandronno (1)
- Bar Stella – 1963
Brissago-Valtravaglia (1)
- Gobetti Arredamenti – 1968
Busto Arsizio (13)
- AR Azzimonti Remo S.n.c. – 1952
- Bar Gelateria Artigianale Ciuen – 1973
- Bar Gemia – 1938
- Cartoleria Luisella – 1984
- Casa del Cane – 1965
- Farmacia SS. Apostoli – 1969
- Fioreria Mary – 1970
- Il Salumiere Gastronomico – 1964
- Macchine per Cucire AM – 1979
- MF Orologeria Oreficeria – 1982
- Nilde Fiori – 1958
- Oryon – 1977
- Ottica Moderna – 1986
Caronno Pertusella (1)
- Ceruti Srl – 1981
Cassano Magnago (1)
- Regalia – 1960
Castiglione Olona (1)
- Ottica Sordi – 1985
Cavaria con Premezzo (1)
- Macelleria – 1981
Cislago (1)
- Eliografia Morandi – 1975
Cugliate-Fabiasco (1)
- La Bottega della Piazza – 1982
Fagnano Olona (1)
- Hotel Ristorante Campo dei Fiori – 1962
Gallarate (2)
- Dina – 1972
- Oscar Fabbrica Guanti-Pelletteria – 1950
Gavirate (1)
- Ortofrutta Bonotto – 1985
Gemonio (1)
- La Casa del Fungo – 1985
Gorla Maggiore (1)
- Tabaccheria Annunciata 1901 – 1979
Ispra (1)
- Ottica Simonetta – 1984
Jerago con Orago (1)
- Armeria Macchi – 1970
Lavena Ponte Tresa (1)
- Foto Ottica Franco – 1976
Luino (3)
- Caffè Clerici – 1977
- Marinestar Nautica – 1985
- Vetreria Musso – 1975
Oggiona con Santo Stefano (1)
- Calzificio Baggini – 1974
Olgiate Olona (2)
- Gastronomia Gilardengo – 1984
- Ristorante Idea Verde – 1979
Ranco (1)
- Belvedere Ristorante Albergo – 1865
Solbiate Olona (1)
- Monfrini Pasticceria 1984 – 1984
Sumirago (1)
- Officina Ballerio – 1966
Taino (1)
- Giudici Artigiani in Taino dal 1920, Panificio e Pasticceria – 1920
Ternate (2)
- Bar Ristorante Chalet – 1964
- Castel Bar – 1976
Travedona-Monate (1)
- Atom Srl – 1980
Varano Borghi (1)
- Macelleria Franco – 1954
Varese (6)
- Armeria Brusa Pietro & Figli – 1958
- Bolcato – 1975
- Ferramenta Piave – 1969
- Libreria Pirola – 1985
- Lineapiù Acconciature – 1984
- Macelleria Equina – 1952
Vedano Olona (2)
- Le Fontanelle – 1984
- Ristorante Marone – 1964
Venegono Inferiore (1)
- Consonni Macelleria – 1963
L’elenco delle attività riconosciute a livello regionale è consultabile sul portale Attività storiche di Regione Lombardia.
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