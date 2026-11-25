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Venerdì 27 novembre alle 18, nella sede dell’associazione unaltrastoriaVarese, in via Francesco del Cairo 34, sarà presentata “Rumori di Fondo”, la raccolta di poesie di Luca Chiarei, pubblicata da Il Convivio Editore nel 2026 e vincitrice del Premio nazionale di poesia Gianmario Lucini 2025.

L’incontro, inserito nel programma di festiVAlettura e curato da Giuseppe Musolino, vedrà la partecipazione dell’autore, che dialogherà con Vincenzo Di Maro, poeta, critico letterario e docente, e Rosanna di Fazio, cofondatrice dell’Enciclopedia delle Donne. Sono inoltre previste letture a cura di Sara Pennacchio, performer di poesia ed eventi.

La raccolta affronta il rapporto tra esperienza individuale e realtà collettiva, attraverso una scrittura che nasce anche dall’osservazione delle contraddizioni sociali e del presente. Come osserva Alessandra Giappi, «La poesia di Luca Chiarei nasce dal contrasto tra uno sfondo storico e sociale drammatico e insieme banale e l’esperienza individuale consapevole».

“Rumori di Fondo” ha ottenuto il Premio nazionale di poesia Gianmario Lucini 2025, riconoscimento istituito dal Comune di Piateda in memoria dell’editore scomparso nel 2018. Fondatore della casa editrice CFR e promotore dell’associazione e del sito culturale Poiein.it, Lucini ha dedicato gran parte della propria attività editoriale alla poesia e alla letteratura di impegno civile e sociale, con particolare attenzione ai temi della legalità, della solidarietà e della pace. Il premio intende proseguire questo percorso, valorizzando opere poetiche capaci di confrontarsi con la realtà contemporanea.

Luca Chiarei ha lavorato per quarant’anni come funzionario sindacale della CGIL in diverse sedi lombarde. Il suo percorso nella sinistra sindacale, ecologista e pacifista rappresenta uno dei contesti nei quali si è sviluppata la sua scrittura poetica.

Nel 2010 ha pubblicato la sua prima raccolta, Derive, con le edizioni Il Cavedio di Varese. Ha inoltre partecipato al laboratorio dei Moltinpoesia presso la Casa della Poesia di Milano e collaborato con riviste, blog e pubblicazioni collettive, tra cui abrigliasciolta di Varese e Poliscritture, della cui redazione ha fatto parte fino al 2018.

Negli ultimi anni alcuni suoi testi hanno ottenuto segnalazioni e riconoscimenti in diversi concorsi letterari, tra cui il Premio Renato Giorgi di poesia, il Premio nazionale editoriale Arcipelago Itaca e il Premio nazionale Nuovi Argomenti.