A Varese torna “Ciak-Azione! Sguardi sulla salute mentale”, la rassegna audiovisiva che invita cittadini, studenti, associazioni e realtà sociosanitarie a raccontare attraverso un video il proprio punto di vista sulla salute mentale. Dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto 43 cortometraggi, il concorso torna nel 2027 con una nuova opportunità per esprimere emozioni, esperienze e riflessioni attraverso la creatività. La partecipazione è gratuita e i video dovranno essere inviati entro il 19 marzo 2027.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale (GLP) di Varese, coordinato dallo psichiatra Isidoro Cioffi, insieme a Somsart Aps-Ets di Comerio, presieduta da Guido Ranza.

L’obiettivo è offrire uno spazio di espressione aperto a tutti, con un’attenzione particolare ai giovani e alla possibilità di affrontare il tema della salute mentale attraverso uno sguardo positivo, lontano dagli stereotipi.

Un video di cinque minuti per raccontare la salute mentale

Per partecipare non servono competenze professionali nel campo audiovisivo. Il concorso è aperto a singoli cittadini, professionisti, enti, associazioni, scuole, servizi e strutture sanitarie e sociali.

L’unico limite riguarda la durata: i video non dovranno superare i cinque minuti. Per il resto, i partecipanti potranno scegliere liberamente come interpretare il tema della salute mentale, raccontando esperienze personali, storie, emozioni o riflessioni. La scelta dell’immagine che accompagna la seconda edizione, con due ragazzi sorridenti dietro una macchina da presa, vuole sottolineare proprio questo approccio.

«Abbiamo scelto due ragazzi che sorridono, non volti sofferenti, e ci rivolgiamo con una attenzione particolare ai giovani – spiega Isidoro Cioffi, psichiatra e coordinatore del Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale –. Gli sguardi sulla salute mentale vogliono dare un messaggio di speranza ed essere un coagulante per i giovani, per cercare soluzioni positive ai problemi».

La premiazione il 7 maggio a Varese con il regista Giacomo Campiotti

La seconda edizione culminerà nel festival in programma venerdì 7 maggio 2027, dalle 17 alle 19.45, alla Sala Giuseppe Montanari di Varese, in via dei Bersaglieri 1. I lavori inviati saranno esaminati da una commissione e successivamente valutati da una giuria di professionisti provenienti da diversi settori, presieduta dal regista Giacomo Campiotti.

Durante l’appuntamento saranno premiati i tre video migliori, con buoni acquisto del valore di 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo. La prima edizione aveva raccolto 43 cortometraggi, un risultato che gli organizzatori intendono valorizzare coinvolgendo nuovamente il territorio e ampliando la partecipazione.

Come partecipare a “Ciak-Azione!”

Per prendere parte alla rassegna è necessario realizzare un contenuto audiovisivo della durata massima di cinque minuti e inviarlo entro il 19 marzo 2027.

La partecipazione è gratuita e aperta sia a singoli partecipanti sia a gruppi, scuole, associazioni e organizzazioni che desiderano contribuire al dibattito sulla salute mentale attraverso il linguaggio delle immagini. Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo grupposalutementale.eventi@gmail.com.