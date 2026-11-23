A Varese tornano le serate di Language Nights: “Season 15” al Circolo di Casbeno
Dal martedì 24 novembre alle 21.00 la "Season 15" riunisce residenti, studenti universitari, lavoratori del territorio e viaggiatori in un clima informale e aperto
Martedì 24 novembre alle 21.00 inizia la “Season 15” di Language Nights a Varese, con il ritorno degli incontri settimanali del martedì sera in una nuova sede: il Circolo di Casbeno. L’iniziativa porta avanti la formula nata nel 2013 che riunisce la comunità locale e internazionale per chiacchierare gratuitamente in tante lingue diverse in un clima informale.
Come funzionano le serate
Chi partecipa arriva al locale, scrive il proprio nome e le lingue conosciute su un “balloon”, un cartoncino da applicare al petto, e inizia a conversare con chiunque condivida gli stessi idiomi. Sui tavoli vengono posizionate delle bandiere per indicare i punti di ritrovo dedicati alle lingue più richieste, tra cui inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e lingua dei segni italiana.
Non ci sono insegnanti né lezioni strutturate: ciascuno può muoversi in autonomia per allenare o rispolverare le proprie competenze linguistiche, bere qualcosa e stringere nuove amicizie. La nuova casa scelta per ripartire è il Circolo di Casbeno, spazio storico del territorio varesino già noto per ospitare numerose proposte culturali e musicali.
Una comunità che cresce dal 2013
«Dai tavoli delle LN sono passate moltissime persone in questi quasi quindici anni di storia; ci siamo passati anche noi – raccontano i membri del team organizzativo, a loro volta provenienti da vari Paesi del mondo –. Lavoratori delle imprese del territorio e del JRC di Ispra, studenti Erasmus e dell’Università dell’Insubria, ragazzi e ragazze au pair, viaggiatori e semplici curiosi locali che vogliono incontrare anche a Varese un respiro da capitale europea di dialogo, scambio ed apertura verso altre culture».
Nel tempo il progetto partito da Varese si è esteso anche ad altre città, come Lecco, alternando gli appuntamenti regolari a serate speciali e collaborazioni con associazioni e realtà culturali locali. Gli organizzatori stanno già preparando nuovi eventi, mentre tutti gli aggiornamenti vengono pubblicati sul profilo Instagram ufficiale dell’iniziativa.
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