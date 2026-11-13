A Varese “Tutti i colori del noir” con proiezioni e lezioni gratuite
Prende il via la nuova rassegna culturale promossa dal Comune in collaborazione con Filmstudio 90, pensata per esplorare le diverse anime di un genere cinematografico intramontabile e amato dal pubblico
Varese si prepara a esplorare tutte le sfumature della settima arte con un nuovo ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati a uno dei generi più affascinanti e oscuri del cinema. Da novembre a gennaio, il Cinema Teatro Nuovo di via dei Mille ospita «Tutti i colori del noir», un percorso che alterna proiezioni d’autore e lezioni di cinema aperte a tutta la cittadinanza. L’iniziativa culturale è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Filmstudio 90.
Un viaggio nel cuore del noir
Il progetto si presenta come il naturale seguito di «Nord in Giallo», la rassegna giunta alla quinta edizione che ha saputo conquistare gli appassionati del genere nelle stagioni passate. Questa volta lo sguardo si allarga per indagare ogni sfumatura della cinematografia nera, passando dal polar francese alla lunga tradizione americana, fino ad arrivare alle produzioni di Hong Kong e alle pellicole italiane.
Il programma si compone di tre proiezioni e di tre lezioni di approfondimento tenute da Mauro Gervasini, critico cinematografico e docente dell’Università degli Studi dell’Insubria. Il docente guiderà il pubblico alla scoperta dei capolavori che hanno fatto la storia del genere, introducendo ogni film in programma. Le proiezioni cinematografiche saranno proposte in lingua originale con i sottotitoli in italiano per preservare intatta la forza espressiva delle opere.
Il calendario delle proiezioni
Il primo appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre alle ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo, con la proiezione di «Notte sulla città» di Jean-Pierre Melville, considerato l’ultimo capolavoro di un autore che ha profondamente reinventato il genere.
Il ciclo proseguirà lunedì 14 dicembre alle ore 21.00 con la proiezione del film «Il boss» diretto da Fernando Di Leo. La rassegna cinematografica si concluderà lunedì 11 gennaio alle ore 21.00 con la visione di «Infernal affairs», pellicola firmata da Andrew Lau e Alan Mak.
Le lezioni di cinema con Mauro Gervasini
Accanto alle proiezioni, il percorso prevede tre lezioni di approfondimento storico e critico che prenderanno il via a gennaio. Il primo incontro si terrà sabato 9 gennaio, dalle 16 alle 18, ed è dedicato al noir americano classico: dalla nascita del genere alla sua codificazione critica, analizzando film-prototipo come «Il mistero del falco» di John Huston e «La fiamma del peccato» di Billy Wilder, fino al legame con l’hard-boiled letterario.
Il secondo appuntamento è in programma sabato 16 gennaio, sempre dalle 16 alle 18, e si concentrerà sul polar francese, un filone che spazia dagli anni del fronte popolare alla Série Noire, passando per Melville e per il confronto tra Alain Delon e Jean-Paul Belmondo. La rassegna di lezioni si chiuderà sabato 30 gennaio con un incontro sul neo-noir e sull’evoluzione del cinema americano tra gli anni Sessanta e Settanta, analizzando le nevrosi urbane, il cinema politico e il successo di pellicole fondamentali come «Il braccio violento della legge».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Bustocco-71 su La Pro Patria riparte da Pavia: obiettivo tre punti
PaoloFilterfree su Salvini resta alla guida della Lega per la quarta volta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.