A Varese “Tutti i colori del noir” con proiezioni e lezioni gratuite

Varese si prepara a esplorare tutte le sfumature della settima arte con un nuovo ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati a uno dei generi più affascinanti e oscuri del cinema. Da novembre a gennaio, il Cinema Teatro Nuovo di via dei Mille ospita «Tutti i colori del noir», un percorso che alterna proiezioni d’autore e lezioni di cinema aperte a tutta la cittadinanza. L’iniziativa culturale è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Filmstudio 90.

Un viaggio nel cuore del noir

Il progetto si presenta come il naturale seguito di «Nord in Giallo», la rassegna giunta alla quinta edizione che ha saputo conquistare gli appassionati del genere nelle stagioni passate. Questa volta lo sguardo si allarga per indagare ogni sfumatura della cinematografia nera, passando dal polar francese alla lunga tradizione americana, fino ad arrivare alle produzioni di Hong Kong e alle pellicole italiane.

Il programma si compone di tre proiezioni e di tre lezioni di approfondimento tenute da Mauro Gervasini, critico cinematografico e docente dell’Università degli Studi dell’Insubria. Il docente guiderà il pubblico alla scoperta dei capolavori che hanno fatto la storia del genere, introducendo ogni film in programma. Le proiezioni cinematografiche saranno proposte in lingua originale con i sottotitoli in italiano per preservare intatta la forza espressiva delle opere.

Il calendario delle proiezioni

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre alle ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo, con la proiezione di «Notte sulla città» di Jean-Pierre Melville, considerato l’ultimo capolavoro di un autore che ha profondamente reinventato il genere.

Il ciclo proseguirà lunedì 14 dicembre alle ore 21.00 con la proiezione del film «Il boss» diretto da Fernando Di Leo. La rassegna cinematografica si concluderà lunedì 11 gennaio alle ore 21.00 con la visione di «Infernal affairs», pellicola firmata da Andrew Lau e Alan Mak.

Le lezioni di cinema con Mauro Gervasini

Accanto alle proiezioni, il percorso prevede tre lezioni di approfondimento storico e critico che prenderanno il via a gennaio. Il primo incontro si terrà sabato 9 gennaio, dalle 16 alle 18, ed è dedicato al noir americano classico: dalla nascita del genere alla sua codificazione critica, analizzando film-prototipo come «Il mistero del falco» di John Huston e «La fiamma del peccato» di Billy Wilder, fino al legame con l’hard-boiled letterario.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 16 gennaio, sempre dalle 16 alle 18, e si concentrerà sul polar francese, un filone che spazia dagli anni del fronte popolare alla Série Noire, passando per Melville e per il confronto tra Alain Delon e Jean-Paul Belmondo. La rassegna di lezioni si chiuderà sabato 30 gennaio con un incontro sul neo-noir e sull’evoluzione del cinema americano tra gli anni Sessanta e Settanta, analizzando le nevrosi urbane, il cinema politico e il successo di pellicole fondamentali come «Il braccio violento della legge».