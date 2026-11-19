Il mondo giovanile, le sfide educative e il dialogo tra generazioni sono stati al centro dell’incontro Giovani: costruire invece di distruggere?, organizzato da Rete Popolare mercoledì 18 novembre a Villa Recalcati, a Varese.

Moderati dal giornalista Lucio Bergamaschi, rappresentanti delle istituzioni, della scuola, degli studenti e del terzo settore si sono confrontati sulle fragilità dei ragazzi e sulle risposte concrete da mettere in campo sul territorio.

La sfida del costruire e i dati sul disagio

Ad aprire la serata è stato Eugenio Rossotti, coordinatore provinciale di Rete Popolare Varese, che ha invitato gli adulti a dedicare tempo alla creazione di legami e fiducia, invece di limitarsi a denunciare ciò che non funziona. Richiamando i principi del popolarismo europeo e della sussidiarietà, Rossotti ha ricordato i dati dell’Osservatorio sulla condizione giovanile diretto da Mauro Magatti per evidenziare la portata del malessere attuale.

«Non basta chiederci come fermare chi distrugge, dobbiamo tornare a chiederci che cosa siamo capaci di costruire insieme» ha dichiarato Rossotti. «Costruire è sicuramente più difficile che distruggere, ma è l’unica strada per poter lasciare qualcosa dietro di sé. Un giovane su quattro tra i 13 e i 24 anni vive in una condizione di forte pressione, sfiducia e difficoltà relazionale: questo significa che moltissimi ragazzi affrontano oggi una condizione di fragilità».

La voce dell’università e il ruolo della scuola

Dal mondo accademico, Asia Martina Di Lorenzo, studentessa e presidente del Consiglio Generale degli Studenti dell’Insubria, ha proposto di superare la rigida contrapposizione tra costruire e distruggere. Secondo la rappresentante universitaria, rinnovare il futuro richiede talvolta di rimodulare schemi del passato ormai superati, valorizzando il diritto allo studio e un confronto franco tra generazioni.

«Più che una contrapposizione tra distruggere e costruire, serve un’azione capace di rimodulare e ripensare determinate realtà che oggi ne hanno bisogno» ha spiegato Di Lorenzo. «C’è bisogno che noi giovani ci mettiamo a disposizione in modo attivo, accettando il rischio dell’impegno e dialogando con un mondo adulto che deve rispondere alle nostre esigenze con autorevolezza, e non con autoritarietà».

Sulla stessa linea di attenzione verso i ragazzi si è inserito Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, che coordina una realtà provinciale di circa 96.000 studenti. Carcano ha invitato a distinguere gli episodi vandalici dalle legittime richieste studentesche, ricordando dati positivi come il dimezzamento dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET) dal 2014 al 2025 e i miglioramenti nelle rilevazioni OCSE PISA.

«Il futuro sarà com’è la scuola oggi» ha affermato Carcano, sottolineando l’importanza delle reti territoriali che spaziano dallo sport ai Consigli Comunali dei Ragazzi. «A scuola facciamo didattica, ma dire questo oggi non basta più, perché la realtà è molto complessa. Senza l’aiuto, il confronto e il sostegno dall’esterno, come scuola non riusciremmo a farcela».

Educare oltre le etichette

Un punto di vista diretto sul lavoro di strada è arrivato da Filippo Maroni, ideatore e coordinatore di Happiness, realtà educativa a bassa soglia nata per accogliere i ragazzi che non frequentano gli oratori tradizionali. Analizzando i recenti episodi di violenza giovanile, Maroni ha invitato a superare le etichette mediatiche, come il termine «maranza», per indagare le cause profonde del disagio familiare e sociale.

«Bisogna certamente condannare la violenza, ma come educatore non posso non chiedermi cosa ci sia oltre e cosa ci sfugga» ha osservato Maroni. Riguardo all’accoglienza di giovani di diverse culture, ha aggiunto: «Non ci convince del tutto la parola integrazione, perché dà l’idea che qualcuno debba adattarsi all’altro. Preferiamo parlare di contaminazione: non sono io a educare te, ma ci si educa insieme, imparando l’uno dall’altro».

Le risorse dei Comuni e l’esempio delle istituzioni

L’incontro ha poi affrontato il tema delle risorse pubbliche con l’intervento di Roberto Molinari, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese. Molinari ha lanciato un allarme sui tagli ai bilanci degli enti locali, proprio mentre aumentano i disagi precoci, le dipendenze e i problemi psichiatrici tra i minori, illustrando il modello varesino del Piano di Zona condiviso con oltre 400 realtà del Terzo Settore.

«Se non cambia il quadro economico e normativo nazionale, i Comuni non saranno più in grado di garantire i servizi alla popolazione, e i servizi sociali ed educativi sono fondamentali per la prevenzione» ha avvertito Molinari. «Dire che i ragazzi non sono interessati a partecipare non corrisponde al vero: sta a noi capire come coinvolgerli. L’ente pubblico deve fare la regia senza imporsi, permettendo a tutti di avere uno spazio».

A chiudere le riflessioni istituzionali è stato Giuseppe Licata, consigliere regionale della Lombardia, che ha evidenziato come le tecnologie digitali e i cambiamenti sociali abbiano ampliato la distanza tra genitori e figli. Licata ha richiamato la politica a evitare polarizzazioni ideologiche, unendo l’attenzione sociale alla sicurezza, e ha citato l’introduzione del «patentino digitale» nelle scuole lombarde per contrastare il cyberbullismo.

«Percepisco una crescente frattura tra giovani e adulti, amplificata anche dalle innovazioni digitali che distanziano genitori e figli» ha dichiarato Licata. «Il primo compito di chi rappresenta le istituzioni è dare un esempio di equilibrio e buon senso. Su temi così complessi, l’approccio ideologico non aiuta nessuno: la dimensione sociale e quella della sicurezza devono camminare insieme».