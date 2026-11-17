Le parole che hanno costruito la nostra civiltà, il loro significato originario e il modo in cui sono cambiate fino a diventare, talvolta, irriconoscibili. Venerdì 20 novembre alle 18, a Villa Recalcati a Varese, il giornalista Venanzio Postiglione presenta il libro “Le dieci parole tradite”, pubblicato da Solferino. L’incontro è il penultimo appuntamento del Festival del Racconto 2026, nell’ambito del Premio Chiara.

Dieci parole per raccontare le contraddizioni del nostro tempo

Democrazia, libertà, pace, verità, felicità, fraternità, talento, misura, parità e pianeta: sono i grandi temi sui quali si sviluppa la riflessione di Postiglione, che parte dall’etimologia e dalla storia delle parole per arrivare alle contraddizioni del presente.

Attraverso dieci capitoli, l’autore ripercorre il valore originario di concetti fondamentali per la convivenza civile, mostrando come il loro significato sia stato progressivamente trasformato, indebolito o tradito.

La democrazia che diventa illiberale, la libertà travolta dall’odio sui social, la verità sommersa dalle falsità, la parità tra uomini e donne ancora prigioniera degli stereotipi. E poi la pace umiliata dai conflitti, il pianeta dimenticato, la fraternità che sembra scomparire dal linguaggio pubblico.

Ne emerge il ritratto di un’epoca nella quale la politica dell’istante prevale sulle idee, le logiche di potenza mettono in discussione le regole e l’ansia prende il posto del dialogo. Ma anche un invito a recuperare il senso delle parole per ritrovare strumenti di comprensione e confronto.

A Villa Recalcati il dialogo con Edoardo Vigna e Daniela Mainini

A dialogare con Venanzio Postiglione saranno Edoardo Vigna e Daniela Mainini, portando all’incontro prospettive legate al giornalismo, all’attualità e alla società contemporanea.

Postiglione è vicedirettore del Corriere della Sera, quotidiano nel quale è entrato a vent’anni dopo aver superato un concorso. Nel corso della sua carriera ha seguito come inviato ed editorialista importanti vicende di politica, esteri e cronaca. Ha inoltre fondato e dirige la Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano.

Edoardo Vigna, da circa trent’anni al Corriere della Sera, è caporedattore responsabile di Pianeta 2030, l’area del quotidiano dedicata alla sostenibilità e all’ambiente. Cura inoltre la rubrica di politica internazionale Leadership sul settimanale 7 ed è autore di diversi libri, tra cui Europa. La meglio gioventù e Vendetta pubblica. Il carcere in Italia, scritto con il magistrato Marcello Bortolato.

Daniela Mainini è avvocata penalista milanese, specializzata nella lotta alla contraffazione e nella tutela penale industriale. Presidente del Centro Studi Grande Milano e del Centro Studi Anticontraffazione, ha ricoperto incarichi istituzionali e di consulenza, oltre a essere stata consigliera regionale della Lombardia.

Il Festival del Racconto verso la conclusione

L’appuntamento con Postiglione si inserisce nella parte conclusiva del Festival del Racconto 2026, la manifestazione culturale legata al Premio Chiara che propone incontri con autori e protagonisti del mondo dell’informazione e della cultura.

La riflessione sulle parole e sul loro significato diventa così un’occasione per interrogarsi sul linguaggio pubblico, sul rapporto tra informazione e società e sui valori che orientano il dibattito contemporaneo.

Tra le prossime iniziative legate al Premio Chiara è inoltre segnalato un appuntamento in memoria di Bambi Lazzati, in programma sabato 5 dicembre a Sant’Ambrogio, a Varese.

L’incontro con Venanzio Postiglione si svolge venerdì 20 novembre alle 18 a Villa Recalcati, in piazzale Libertà 1 a Varese. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale www.premiochiara.it.