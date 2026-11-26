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Fratelli d’Italia inaugura il suo circolo di Vedano battezzato “Forza Giorgia”, «nuovo punto di riferimento per i cittadini».

Presidente del circolo è Alessandro Segalini, consigliere comunale di Vedano Olona.

L’evento di inaugurazione si terrà venerdì 27 novembre alle ore 18 al Ristorante Al Peschereccio in Via San Pancrazio 15, Vedano Olona

Invitati all’evento sono l’on. Mario Mantovani eurodeputato, on. Andrea Pellicini deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, on. Andrea Mascaretti deputato, Francesca Caruso assessora regionale, Romana Dell’Erba consigliera regionale Lombardia, Luigi Zocchi consigliere regionale Lombardia e Federico Fasolino, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

«Con il Circolo Forza Giorgia, anche su Vedano Olona, tutti coloro che si riconoscono nei valori e nei principi di Fratelli d’Italia troveranno un punto di riferimento» dice Alessandro Segalini.

«Il Circolo nasce dalla volontà di creare una realtà per dare spazio alle idee e alle proposte dei cittadini di Vedano, creare sinergie e azioni concrete a favore della cittadinanza. Il nome Forza Giorgia è un omaggio a Giorgia Meloni per il suo impegno politico e che noi abbiamo il dovere di coniugare con il territorio»

«Porterò in questo incarico tutta l’esperienza acquisita come consigliere comunale e l’entusiasmo di presidente di Gioventù Nazionale di Vedano Olona».