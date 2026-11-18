L’appuntamento culturale è organizzato dal CAI Vedano Olona e si terrà nella Sala Consiliare di Villa Aliverti, offrendo al pubblico un viaggio straordinario tra pareti verticali e ghiacciai remoti

L’alpinismo d’alta quota è protagonista a Vedano Olona con un ospite d’eccezione. Sabato 28 novembre, alle ore 21:00, la Sala Consiliare di “Villa Aliverti” in via San Rocco ospiterà la serata dal titolo «Matteo Della Bordella – Ai confini del mondo», organizzata dal CAI Vedano Olona.

Un viaggio straordinario tra pareti estreme e grandi montagne

L’appuntamento culturale porterà il pubblico nel cuore delle imprese alpinistiche più affascinanti degli ultimi anni. Durante la serata, il noto alpinista varesino guiderà i presenti attraverso immagini, racconti e aneddoti vissuti in prima persona. Un percorso narrativo che spazierà dalle pareti del K7 ai ghiacci della Groenlandia, passando per l’energia dei giovani del CAI Eagle Team fino alle grandi montagne della Patagonia, tra Cerro Torre e Fitz Roy.

La proiezione del documentario “Oltre i venti del sud”

La conferenza non si limiterà al racconto orale, ma offrirà ai partecipanti un’esperienza visiva completa. Il programma della serata proseguirà infatti con la proiezione del documentario «Oltre i venti del sud», un’opera che racchiude lo spirito delle spedizioni, le grandi ascensioni e le avventure vissute tra i panorami più remoti e spettacolari del pianeta.

Informazioni per la partecipazione

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di montagna, escursionismo e grandi avventure. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 nella cornice di Villa Aliverti a Vedano Olona, offrendo un’occasione imperdibile per incontrare uno dei massimi esponenti dell’alpinismo internazionale e scoprire da vicino le storie di chi vive ai confini del mondo.