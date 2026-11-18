A Venegono Inferiore il lavoro sociale si interroga sulla spiritualità
Al seminario arcivescovile il convegno di Confcooperative Federsolidarietà Insubria sulla dimensione etica e interiore del lavoro sociale
Riconnettere la dimensione interiore ed etica alla relazione d’aiuto per contrastare il logoramento professionale, custodire la dignità della persona e ricucire i legami comunitari. Era questo l’obiettivo del convegno «Spiritualità e cura nel lavoro sociale», promosso da Confcooperative Federsolidarietà Insubria, che si è svolto martedì 17 settembre al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore.
L’iniziativa ha riunito i dirigenti delle cooperative sociali insieme ai professionisti dei settori assistenziale, educativo e sanitario attivi nelle province di Como e Varese.
UN PERCORSO DI FORMAZIONE PROFONDO
Al centro della giornata, l’urgenza di affiancare alle indispensabili competenze gestionali, tecniche e organizzative un percorso di formazione profondo, capace di orientare le scelte senza smarrire i valori fondativi dell’impresa sociale. «Chi opera quotidianamente accanto alle fragilità sa bene quanto il lavoro di cura richieda non solo competenza, ma anche una costante esposizione emotiva ed esistenziale», ha sottolineato Maurizio Martegani, presidente di Confcooperative Federsolidarietà Insubria. «Nel contesto attuale, i ritmi serrati, la burocrazia e la complessità dei bisogni rischiano di ridurre il gesto della cura a una mera prestazione tecnica, lasciando spesso soli gli operatori e chi li coordina. Questo incontro nasce per offrire uno spazio di sosta e di pensiero, e per stringere una vera alleanza territoriale tra chi si occupa di cura».
INTERROGARSI SULLA SPIRITUALITÀ
A guidare i lavori del convegno sono stati due contributi di riferimento consegnati ai partecipanti: il testo di Andrea Gollini, «Esplorare l’intreccio fra spiritualità e lavoro sociale. Riconnettere spiritualità, relazione d’aiuto e costruzione comunitaria», e il volume «Una bussola per la cura. Spiritualità e responsabilità nel lavoro sociale», curato da Giammatteo Secchi. «Interrogarsi sulla spiritualità nel lavoro sociale non significa sovrapporre piani confessionali alla professionalità, bensì recuperare quella dimensione interiore, etica e relazionale che dà respiro e profondità all’incontro con l’altro», spiega Martegani. «La spiritualità non è evasione dal reale né rifugio intimistico, ma si intreccia indissolubilmente con la responsabilità: rigenera le motivazioni profonde di chi cura, sostiene la tenuta etica degli operatori e diventa energia generativa capace di restituire anima ai nostri territori».
NON UN EVENTO ISOLATO
L’ambizione di Confcooperative Federsolidarietà Insubria è che l’appuntamento di Venegono Inferiore non resti un evento isolato, ma segni l’avvio di un percorso stabile di formazione, scambio e collaborazione tra le realtà socio-sanitarie ed educative dell’Insubria, all’insegna di un impegno condiviso per il benessere delle comunità locali.
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