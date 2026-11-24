Il profumo del panettone appena sfornato, il racconto di una tradizione artigianale che attraversa tre generazioni e la possibilità di scoprire da vicino uno dei dolci più amati del Natale. Domenica 29 novembre, dalle 16 alle 19, la Pasticceria Buosi di Venegono Superiore propone la “Panettone Experience”, un pomeriggio dedicato alla conoscenza e alla degustazione del grande lievitato delle feste.

L’appuntamento è nella storica sede di via Baracca 18, dove i partecipanti potranno conoscere il panettone Buosi attraverso un percorso che unisce il racconto del prodotto, la degustazione guidata e la presentazione delle edizioni limitate.

Non soltanto un assaggio, dunque, ma un’occasione per entrare nel mondo della pasticceria artigianale, scoprire le caratteristiche dei diversi panettoni e avvicinarsi al lavoro che si nasconde dietro uno dei simboli della tradizione natalizia italiana.

Per l’occasione è previsto anche uno sconto esclusivo del 20% sull’acquisto dei panettoni, valido soltanto durante l’evento.

Buosi, una storia di famiglia iniziata nel 1958

La Panettone Experience è anche un’occasione per riscoprire la storia di una delle realtà più conosciute della pasticceria varesina.

La Pasticceria Buosi nasce nel 1958 a Venegono Superiore, quando Ermes Buosi e la moglie Rosangela aprono una piccola rivendita di prodotti dolciari. Da quella prima attività prende forma un’impresa familiare che negli anni si trasforma in laboratorio di pasticceria, gelateria e cioccolateria.

A svilupparla è Denis Buosi, maestro pasticcere che ha costruito una parte importante della propria carriera attorno alla lavorazione del cioccolato, conquistando riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

Oggi l’attività coinvolge anche i figli Andrea e Lorenzo, rappresentanti della terza generazione, e comprende i punti vendita di Venegono Superiore e Varese, oltre al laboratorio di produzione e alla Buosi Academy, dedicata alla formazione e ai corsi di cucina e pasticceria.

Il Buosino, una specialità diventata simbolo di Varese

Tra i prodotti che hanno reso conosciuto il marchio c’è sicuramente il Buosino, la particolare bevanda a base di caffè e cioccolato, completata da crema di latte e granella di cioccolato fondente. Una specialità diventata negli anni un piccolo simbolo della città, tanto da ispirare anche una versione del panettone.

In un’intervista pubblicata da VareseNews nel 2018, nell’ambito del concorso Best Bar, Denis Buosi raccontava la storia della pasticceria, il rapporto con il territorio e la scelta di aprire nel 1999 anche il locale di piazza Beccaria a Varese.

Parlando del Buosino, il pasticcere sottolineava quanto fosse diventato riconoscibile e apprezzato, al punto da essere considerato da molti una specialità tipicamente varesina.

Nella stessa intervista emergeva anche una precisa idea di pasticceria: un luogo pensato soprattutto per le famiglie, dove ritrovarsi per una colazione, una merenda o per scegliere il dolce di un’occasione speciale.

Il panettone tra tradizione e ricerca

La produzione del panettone rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il laboratorio di Venegono Superiore. Nel tempo Buosi ha affiancato alla ricetta classica alcune interpretazioni originali, mantenendo l’attenzione alla lavorazione artigianale e alla selezione delle materie prime.

Tra le specialità raccontate negli anni c’è proprio il panettone Buosino, che riprende l’abbinamento di cioccolato e caffè, arricchito da pepite di caramello. Un altro esempio della ricerca del laboratorio è stata la versione con grano saraceno e frutti rossi. In un approfondimento pubblicato da Identità Golose nel 2022, Denis Buosi aveva spiegato la scelta di puntare sulla qualità delle lavorazioni e sulla freschezza del prodotto, evitando l’utilizzo di semilavorati ed enzimi.

La Panettone Experience del 29 novembre permetterà di conoscere le proposte di quest’anno e di scoprire anche le edizioni limitate preparate per il Natale.

Domenica 29 novembre l’appuntamento a Venegono Superiore

L’evento si svolgerà domenica 29 novembre 2026, dalle 16 alle 19, alla Pasticceria Buosi di Venegono Superiore, in via Baracca 18.

Il programma prevede il racconto del panettone, una degustazione guidata e la presentazione delle edizioni limitate. Durante le tre ore dell’iniziativa sarà inoltre possibile acquistare i panettoni con uno sconto speciale del 20%.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.buosi.it.