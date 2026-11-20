Dal 1° gennaio 2027 cambierà il modo di gettare i rifiuti non riciclabili a Venegono Superiore. In quella data partirà infatti la raccolta puntuale del secco indifferenziato, organizzata dal Comune insieme ad AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l., in linea con le regole del Piano Regionale dei Rifiuti della Lombardia.

La novità principale riguarda i contenitori da utilizzare: i tradizionali sacchi grigi non verranno più ritirati e saranno sostituiti completamente dai nuovi sacchi azzurri da 60 litri.

Come funziona il sacco azzurro e quali sono gli obiettivi

Ogni nuovo sacco azzurro contiene un microchip (chiamato tag RFID) con un codice unico collegato all’utenza della tassa sui rifiuti (TARI). Quando gli operatori passano per il ritiro, il sistema legge in automatico il codice e registra il conferimento.

Questa prima fase serve a preparare il terreno per il futuro calcolo della parte variabile della tariffa, che dipenderà da quanti sacchi vengono effettivamente esposti. L’obiettivo è spingere i cittadini a ridurre i rifiuti indifferenziati e a migliorare la qualità della raccolta differenziata, aumentando così i materiali avviati al riciclo e proteggendo l’ambiente.

Gli incontri pubblici per informare i cittadini

Per spiegare le nuove regole e rispondere alle domande dei residenti, il Comune e AGESP Ambiente hanno organizzato quattro appuntamenti aperti al pubblico nella Sala consiliare di piazza Mauceri 12: giovedì 26 novembre 2026, alle ore 17.00 e alle ore 21.00. Martedì 1° dicembre 2026, alle ore 17.00 e alle ore 21.00.

Durante questi incontri verranno illustrate le modalità di ritiro e utilizzo dei sacchi, il funzionamento del microchip e le regole specifiche per le famiglie e per le attività.

Dove e quando ritirare la fornitura gratuita

La fornitura annuale di sacchi azzurri è gratuita e comprende tre rotoli da 13 sacchi ciascuno. Sarà possibile ritirarla dal 14 al 19 dicembre 2026 presso lo sportello temporaneo nel magazzino comunale di piazza Mauceri 12, nei seguenti orari: da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00. Sabato 19 dicembre, dalle 8.00 alle 14.00.

Per ritirare i rotoli allo sportello, le utenze domestiche dovranno mostrare la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI. Le utenze non domestiche, invece, dovranno presentare l’Ecocard, il QR code oppure il codice fiscale dell’azienda.

A partire dal 21 dicembre, i sacchi saranno reperibili anche nei distributori automatici attivi 24 ore su 24, situati al Palazzo comunale (piazza Mauceri 12) e al Parco Pratone (via Pasubio), usando la tessera sanitaria, l’Ecocard o il QR code.

Le regole per negozi e aziende con cassonetti

Le attività commerciali e le aziende che possiedono già cassonetti dedicati al secco indifferenziato seguiranno una procedura diversa. Saranno contattate direttamente da AGESP Ambiente per applicare il microchip sui loro contenitori e continueranno a usare normali sacchi trasparenti.

La campagna informativa sul territorio

Da sabato 21 novembre tutte le famiglie e le attività riceveranno a casa una lettera di presentazione e un pieghevole con tutte le istruzioni e il calendario degli incontri. Le stesse informazioni saranno pubblicate anche sui siti web e sulle pagine social del Comune e di AGESP Ambiente.

L’iniziativa è accompagnata da due messaggi pensati per coinvolgere la comunità nel rispetto del territorio: «Costruiamo insieme l’ambiente che vogliamo» e «Venegono Superiore è preziosa».