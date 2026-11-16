A Verghera torna il Giardinetto di Babbo Natale: tre giorni di mercatini, spettacoli e divertimento per i bambini

Il Natale arriva in anticipo a Verghera di Samarate, dove dal 27 al 29 novembre 2026 torna il Giardinetto di Babbo Natale, la manifestazione che per tre giorni trasformerà i giardinetti di via Indipendenza in un luogo di festa e incontro per grandi e piccoli.

I “Giardinetti” di via Indipendenza 14 si trasformeranno in un piccolo villaggio natalizio, con attività per le famiglie, laboratori creativi, animazione, concerti e occasioni per stare insieme. Non mancheranno Babbo Natale, gli elfi, i mercatini e le iniziative dedicate alla solidarietà. E con la novità importante della “staffetta di Natale”.

Venerdì 27 novembre: presepi e burraco solidale

La manifestazione prenderà il via venerdì 27 novembre alle 19 con l’inaugurazione della mostra dei presepi.

Alle 20.30, nel salone della Cooperativa La Nazionale, in via Indipendenza 10, si terrà un torneo di burraco solidale, con ritrovo alle 20.10. Per partecipare è richiesta un’offerta minima di 25 euro a coppia, con iscrizioni entro mercoledì 25 novembre. Sono previsti premi per le prime tre coppie classificate, premi di consolazione e un buffet dolce e salato. Il ricavato sarà devoluto a Cuorieroi e N.I.D.A., a sostegno di progetti nei reparti di pediatria e oncologia e di iniziative in aiuto ai bambini con malattie rare. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile contattare Nicola al 335 7890337 oppure Claudio al 342 0039034.

Sabato 28 novembre: laboratori, musica e supereroi per i bambini

La giornata di sabato 28 novembre inizierà alle 9.30 con la colazione offerta ai bambini, seguita alle 10 da un appuntamento dedicato a yoga e meditazione per grandi e piccoli. Nel pomeriggio, alle 14, spazio ai laboratori organizzati con Cuori Eroi per Bambini Eroi.

Alle 15.30 si esibirà il coro della scuola dell’infanzia Maria Consolatrice, mentre alle 16 sarà la volta del laboratorio di pizzeria con Ok Pizza.

Alle 18 è previsto un concerto rock di Natale.

Tra le iniziative della giornata ci sarà anche “Porta un dono a Babbo Natale”, in programma dalle 14 alle 18 sempre ai Giardinetti di Verghera, in collaborazione con Cuori Eroi per Bambini Eroi.

I bambini potranno portare un giocattolo nuovo, che supereroi e principesse consegneranno negli ospedali durante l’anno. Sarà inoltre possibile scattare una fotografia ricordo con Babbo Natale e i propri personaggi preferiti.

Prevista anche l’iniziativa “Fai un’offerta e adotta il tuo peluche”, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Busto Arsizio.

Le offerte raccolte saranno devolute a Cuorieroi e N.I.D.A. per sostenere i rispettivi progetti solidali.

Domenica 29 novembre: la Staffetta di Natale, gli sbandieratori e i concerti

Domenica 29 novembre si aprirà ancora alle 9.30 con la colazione dedicata ai bambini. Alle 10 prenderà il via la Staffetta di Natale, organizzata dalla Nuova Atletica Samverga in collaborazione con la Cooperativa La Nazionale e Cuori Eroi per Bambini Eroi.

La manifestazione sportiva prevede due prove. La staffetta bambini, con partenza alle 10, sarà composta da squadre di tre concorrenti. Ogni atleta dovrà percorrere tre giri da 400 metri. L’iscrizione è gratuita. La staffetta adulti, con partenza alle 10.30, prevede invece squadre di quattro concorrenti, ciascuno impegnato su cinque giri da 400 metri. La quota di iscrizione è di 20 euro a squadra. Il ricavato sarà destinato al progetto di Cuori Eroi per Bambini Eroi. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 26 novembre, contattando il numero 345 2287044. Ritrovo e partenza saranno ai Giardinetti di Verghera, in via Indipendenza 16.

La festa proseguirà alle 11 con il concerto e la sfilata de La Baldoria.

Nel pomeriggio, alle 15, si esibiranno gli Sbandieratori di Ferno, seguiti alle 16 dal concerto del Coro Clara Schumann e alle 17 da quello della Filarmonica di Verghera, che concluderà il programma musicale della giornata.

Mercatini, laboratori e la magia del Natale per tutto il fine settimana

Accanto agli appuntamenti in programma, per tutta la durata della manifestazione saranno presenti mercatini di Natale dedicati a bambini, hobbisti e commercianti, laboratori e attività di animazione.

La Croce Rossa Italiana di Gallarate, insieme a Cuori Eroi per Bambini Eroi, proporrà attività per i più piccoli, tra cui l’Ambulanza dei Pupazzi.

Ci saranno inoltre l’ufficio postale di Babbo Natale, la slitta, i pony, il vin brulé, le castagne e la musica.

Non mancheranno le occasioni per mangiare in compagnia, con pranzo e cena insieme a Babbo Natale e colazioni e merende offerte dagli elfi. In programma anche attività di yoga e meditazione nelle mattinate della manifestazione.

Una nuova tradizione

Con la quarta edizione, il Giardinetto di Babbo Natale conferma il suo ruolo di appuntamento natalizio per Verghera e per le famiglie del territorio samaratese, quasi una nuova tradizione.

La manifestazione è nata nel 2023 ed è cresciuta negli anni, grazie al coinvolgimento della Cooperativa La Nazionale e delle realtà associative locali. Anche quest’anno, accanto all’intrattenimento, la solidarietà avrà un ruolo centrale, con iniziative destinate a sostenere progetti a favore dei bambini.

L’appuntamento è dal 27 al 29 novembre ai Giardinetti di Verghera, in via Indipendenza 14 a Samarate. Per ulteriori informazioni sul programma è possibile consultare il sito cooperativanazionale.it e i canali social della Cooperativa La Nazionale.