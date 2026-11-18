A Verghera torna il Villaggio di Betlemme: un viaggio nel tempo tra antichi mestieri, mercatini e tradizioni natalizie
Sabato 12 e domenica 13 dicembre l’oratorio, si trasformerà in un villaggio di duemila anni fa. In programma laboratori per bambini, botteghe artigiane, spettacoli itineranti, zampognari e momenti di condivisione per tutta la famiglia
Non semplici spettatori, ma veri e propri abitanti di una Betlemme di duemila anni fa. È questa la promessa della seconda edizione del “Villaggio di Betlemme”, l’iniziativa che nel fine settimana del 12 e 13 dicembre trasformerà radicalmente gli spazi dell’oratorio di Verghera in un autentico villaggio giudaico del I secolo d.C.
Organizzato grazie all’impegno di una fitta rete di volontari, l’evento punta a far vivere a grandi e piccini un’esperienza sensoriale e immersiva unica, alla scoperta dei mestieri, dei profumi, dei sapori e della vita quotidiana ai tempi della nascita di Gesù.
Varcare la soglia dell’oratorio significherà compiere un vero e proprio salto nel tempo. Ad accogliere i visitatori all’ingresso sarà il Checkpoint Romano con il “Censimento”: due soldati romani, Erode il Grande e le ancelle inviteranno tutti a segnarsi su un rotolo di pergamena.
La Scenografia centrale si snoderà attorno a una suggestiva “Piazza del mercato” con tende in tessuti grezzi, juta e paglia, che farà da cornice a un percorso ricco di sorprese:
LA VIE DEI MERCANTI E DEI SAPORI: dal banco delle spezie e dei profumi al forno del pane. E ancora, la locanda di Betlemme, la stalla didattica, il banco del miele dell’apicoltore e la bottega del falegname.
LA PIAZZA DEI MERCATINI: decine di hobbisti e commercianti valorizzeranno ulteriormente gli spazi con la possibilità di vendere i propri prodotti prodotti in casa.
LABORATORI DIDATTICI PER I BAMBINI: guidati da adulti in costume, i più giovani potranno cimentarsi nei mestieri d’epoca.
IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Sabato 12 dicembre: Apertura ufficiale alle ore 10:00 con il censimento e l’apertura delle botteghe. A mezzogiorno spazio al pranzo comunitario, mentre nel pomeriggio (dalle 15:00) si terranno laboratori creativi di candele e bambole, accompagnati dalla magica atmosfera degli zampognari. Imperdibile il momento teatrale itinerante con Maria e Giuseppe alla ricerca di un alloggio. La giornata si concluderà attorno alle 17:00 con un momento di preghiera e riflessione guidato dal don, canti natalizi e una merenda comunitaria, seguito dalla celebrazione della S. Messa in oratorio e dalla cena in oratorio.
Domenica 13 dicembre: Si riparte alle 9:30 con il bar interno pronto a servire colazioni calde (su prenotazione) e la seconda sessione di censimento. Dalle 9:45 spazio al laboratorio delle lanterne, che culminerà nella suggestiva processione con le lanterne dall’oratorio alla chiesa parrocchiale per la Santa Messa delle 11:00. Alle 12:30 si terrà il grande pranzo comunitario (su prenotazione) mentre nel pomeriggio, il villaggio continuerà a vivere con la realizzazione dell’albero e del presepe, il racconto animato di Santa Lucia e l’emozionante esibizione del Piccolo Coro Batticuore con le più belle canzoni di Natale (chiusura della manifestazione prevista per le ore 18:00).
Informazioni pratiche
Dove: Oratorio di Verghera, Samarate (VA).
Quando: Sabato 12 dicembre (ore 10:00 – 20:30) e Domenica 13 dicembre (ore 9:30 – 18:00).
Colazione e pranzo di Domenica: Disponibili SOLO su prenotazione (Quota: adulti 12€, bambini 10€ – 3716189591).
Un’occasione speciale per la comunità e per le famiglie per riscoprire il senso autentico del Natale attraverso la condivisione, la storia e la tradizione.
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