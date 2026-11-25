A Vergiate la tradizione del presepe luminoso di Sesona continua
Oltre 350 sagome dipinte con speciali vernici uv su 60 metri quadri: uno spettacolo per grandi e piccini
A Sesona, frazione di Vergiate al confine con Sesto Calende, tutto è pronto per l’inaugurazione della settima edizione del presepe luminoso realizzato da Luciano Bacchi. L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 17.15 nel cortile della cascina di famiglia in via Brolo 2. Ad allietare lo spettacolo e accendere lo spirito delle feste, ci sarà anche lo zampognaro Mugno.
Il presepe luminoso si sviluppa su una superficie di 60 metri quadri nel cortile della cascina storica risalente al 1875. L’opera riunisce oltre 350 sagome ricavate dal materiale donato dalla ditta Gtv di Vergiate, dipinte a mano con vernice speciale e illuminate da lampade uv a effetto 3D.
L’installazione resta aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2027 dalle 17:15 alle 19:15. Il presepe resterà chiuso il 30 novembre e nei giorni 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 e 29 dicembre.
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