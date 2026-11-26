L’Associazione SOMS Insubriche E.T.S. di Viggiù ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Per Far Sorridere il Cielo ODV, con i patrocini di Provincia di Varese, Comune di Viggiù e Comunità Montana del Piambello, una serata di carattere socio-culturale finalizzata alla sensibilizzazione umanitaria e alla testimonianza diretta sulla realtà dei bambini che vivono nelle zone di guerra, attraverso i racconti di Marco Rodari, noto come “Il Claun Pimpa”.

L’evento si terrà l’11 dicembre 2026 alle ore 21:00 a Viggiù presso il Salone Conferenze Rosario Franzi nelle sede dell’Associazione SOMS Insubriche E.T.S. e si svolgerà nella forma di intervista e narrazione gestita da Valerio Raffaele, geografo ed insegnante, con il racconto di esperienze direttamente vissute e la proiezione di fotografie dei luoghi e delle persone incontrate durante le missioni umanitarie.

Il presidente di SOMS Insubriche E.T.S., l’ing. Damiano Daolio, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: un evento volto a sostenere e promuovere, sul nostro territorio, la sensibilizzazione su temi di grande attualità e rilevanza sociale legati alle condizioni di vita dei bambini nelle aree colpite da conflitti armati.