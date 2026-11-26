Viggiù
A Viggiù l’incontro “La Guerra in un Sorriso”
L’evento si terrà l’11 dicembre 2026 alle ore 21:00 a Viggiù presso il Salone Conferenze Rosario Franzi nelle sede dell’Associazione SOMS Insubriche E.T.S.
L’Associazione SOMS Insubriche E.T.S. di Viggiù ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Per Far Sorridere il Cielo ODV, con i patrocini di Provincia di Varese, Comune di Viggiù e Comunità Montana del Piambello, una serata di carattere socio-culturale finalizzata alla sensibilizzazione umanitaria e alla testimonianza diretta sulla realtà dei bambini che vivono nelle zone di guerra, attraverso i racconti di Marco Rodari, noto come “Il Claun Pimpa”.
L’evento si terrà l’11 dicembre 2026 alle ore 21:00 a Viggiù presso il Salone Conferenze Rosario Franzi nelle sede dell’Associazione SOMS Insubriche E.T.S. e si svolgerà nella forma di intervista e narrazione gestita da Valerio Raffaele, geografo ed insegnante, con il racconto di esperienze direttamente vissute e la proiezione di fotografie dei luoghi e delle persone incontrate durante le missioni umanitarie.
Il presidente di SOMS Insubriche E.T.S., l’ing. Damiano Daolio, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: un evento volto a sostenere e promuovere, sul nostro territorio, la sensibilizzazione su temi di grande attualità e rilevanza sociale legati alle condizioni di vita dei bambini nelle aree colpite da conflitti armati.