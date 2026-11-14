A Villa Cagnola la festa dei Maestri del Lavoro di Varese: al centro le sfide dell’intelligenza artificiale

Sabato 21 novembre i Maestri del Lavoro della provincia di Varese si ritroveranno nella cornice di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno, per la tradizionale Festa annuale del Consolato Provinciale.

Dopo le celebrazioni dello scorso anno per il 70° anniversario della fondazione del Consolato (nella foto), l’appuntamento si rinnova con una giornata dedicata all’amicizia, alla condivisione e al valore del lavoro, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro e alle sfide che attendono le nuove generazioni.

Il momento centrale della giornata sarà la tavola rotonda dal titolo «Il lavoro che cambia, la formazione che prepara, l’esperienza che orienta – Impresa, Scuola e Maestri del Lavoro nell’era dell’Intelligenza Artificiale», un tema di grande attualità che il Consiglio del Consolato ha voluto proporre per favorire il confronto tra il mondo delle imprese, la scuola e chi, attraverso una lunga esperienza professionale, può offrire alle nuove generazioni testimonianze e insegnamenti preziosi.

L’incontro, aperto alla cittadinanza e moderato dalla giornalista e comunicatrice, social media manager di Confindustria Varese Silvia Giovannini, metterà a confronto esperienze e prospettive diverse, approfondendo come la trasformazione tecnologica stia cambiando il lavoro, quali competenze saranno necessarie per affrontare il futuro e quale ruolo possano svolgere l’esperienza e la testimonianza dei Maestri del Lavoro nell’accompagnare i giovani in questo percorso.

Alla tavola rotonda interverranno autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale e formativo: Angelo Candiani, Presidente di MOBILITA ITS Academy di Somma Lombardo; Paolo Cerabolini, Presidente del Lombardia Aerospace Cluster e Head of Funding Programs and Institutional Relations in Thales Alenia Space Italia; Matteo Trotti, Head of Quality, HSE & Sustainability di D-Orbit; Franca Cerri e Marcello Re, Maestri del Lavoro.

Il confronto sarà arricchito dalle testimonianze di due giovani che, dopo aver completato il proprio percorso formativo negli ITS del territorio, hanno iniziato la loro esperienza professionale: Lisa Aramini Frei, diplomata presso ITS INCOM Academy di Busto Arsizio e oggi nell’area Comunicazione di Confindustria Varese, e Gabriele Poletto, diplomato presso MOBILITA ITS Academy di Somma Lombardo e oggi in Leonardo Elicotteri.

«La Festa annuale è un’occasione importante per ritrovarci, condividere il valore della nostra appartenenza e rinnovare l’impegno che caratterizza la missione dei Maestri del Lavoro. Crediamo che l’esperienza professionale non debba rimanere un patrimonio individuale, ma possa diventare una risorsa da mettere a disposizione della comunità e, soprattutto, delle nuove generazioni. In un mondo del lavoro che cambia rapidamente, competenza, passione, responsabilità e rispetto per la persona rimangono valori fondamentali. È con questo spirito che vogliamo promuovere il dialogo tra impresa, scuola e Maestri del Lavoro, guardando insieme al futuro».

Con queste parole il Console Provinciale MdL Emilio Frascoli rinnova l’invito ai Maestri del Lavoro, alle loro famiglie e a tutti i cittadini interessati a partecipare alla giornata di Villa Cagnola, per condividere un momento di incontro e approfondimento su temi che riguardano da vicino il futuro del lavoro e della società.