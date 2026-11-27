A Villa Recalcati la mostra “Eroi con la tonaca, partigiani di Dio” dedicata alla Resistenza
Inaugurazione sabato 28 novembre nell'atrio della Sala Consiliare di Villa Recalcati per ripercorrere il ruolo dei sacerdoti e dei collaboratori nella lotta di Liberazione. Aperture libere fino al 4 dicembre e su prenotazione in alcune date di dicembre
Sabato 28 novembre, dalle 10 alle 12, nell’atrio della Sala Consiliare di Villa Recalcati viene inaugurata la mostra “Eroi con la tonaca, partigiani di Dio”. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per l’83° anniversario della Battaglia del San Martino e l’81° anniversario della Liberazione.
I protagonisti tra Varese e il confine
L’esposizione propone pannelli fotografici e biografici dedicati ai “preti della Resistenza” e ad altre figure che in provincia di Varese e in altre zone d’Italia sostennero rifugiati, perseguitati e partigiani. Tra le storie raccontate figurano don Gilberto Pozzi, parroco di Clivio insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria per l’aiuto offerto a perseguitati politici ed ebrei in fuga, il Maresciallo della Guardia di Finanza Luigi Cortile, morto nel campo di concentramento di Melk-Mauthausen dopo aver accompagnato centinaia di persone verso la Svizzera, e Nella Molinari, impegnata nella rete di salvataggio lungo il confine varesino.
La memoria della Battaglia del San Martino
Un’apposita sezione è dedicata a don Mario Limonta, cappellano militare e partigiano che prese parte alla Battaglia del San Martino nel novembre 1943, assistendo i feriti e affiancando i combattenti in uno degli episodi centrali della Resistenza nel Varesotto.
Giorni, orari e prenotazioni
Da sabato 28 novembre a venerdì 4 dicembre 2026 la mostra è visitabile senza prenotazione dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. L’esposizione aprirà inoltre sabato 5, domenica 6 e martedì 8 dicembre in concomitanza con “VA che DICEMBRE”, il programma natalizio legato alle celebrazioni per il Centenario della Provincia di Varese; in queste giornate l’accesso avviene su prenotazione all’indirizzo anpiprovincialeva@gmail.com.
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