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A2A, tramite la controllata A2A Energia, si è aggiudicata sette lotti nella gara Consip (edizione ID 2994) per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni. L’assegnazione riguarda un potenziale volume complessivo di 5 TWh all’anno, fino al 75% dei quali provenienti da fonti rinnovabili.

I lotti assegnati

CONSIP ha comunicato e pubblicato l’aggiudicazione ad A2A Energia per i seguenti lotti:

Lotto 1: Piemonte e Valle d’Aosta

Lotto 2: province di Milano e Lodi

Lotto 3: Lombardia esclusi i territori di Milano e Lodi

Lotto 7: Liguria e Sardegna

Lotto 9: Umbria e Marche

Lotto 17: ambito nazionale, riservato alle amministrazioni con numerosi punti di fornitura su tutto il territorio italiano

Lotto 18: centro-nord, riservato alle amministrazioni escluse dalle convenzioni relative ai propri lotti di competenza.

Attivazione e durata delle forniture

La convenzione potrà essere attivata su richiesta degli enti a partire dalla fine di gennaio 2027 per quattro lotti, dalla metà di febbraio per un lotto e dall’inizio di marzo per i due restanti. Le singole forniture avranno una durata di 12 o 24 mesi. Le dichiarazioni del gruppo

L’amministratore delegato di A2A Energia, Andrea Cavallini, ha sottolineato che l’aggiudicazione di sette lotti rafforza la crescita del gruppo e il ruolo di operatore energetico nazionale, consentendo per il nono anno consecutivo di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni forniture a condizioni competitive e di sostenere il percorso di decarbonizzazione del Paese. Con questo risultato il gruppo guidato dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini rinnova l’impegno nella fornitura di energia elettrica e gas nei diversi mercati e segmenti di clientela.