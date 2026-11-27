A2A Energia si aggiudica sette lotti nella gara Consip per le pubbliche amministrazioni
Assegnati a A2A Energia sette lotti della gara Consip ID 2994 per un potenziale di 5 TWh/anno di energia elettrica, fino al 75% da fonti rinnovabili. Attivazioni graduali tra gennaio e marzo 2027, compresa la Lombardia
A2A, tramite la controllata A2A Energia, si è aggiudicata sette lotti nella gara Consip (edizione ID 2994) per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni. L’assegnazione riguarda un potenziale volume complessivo di 5 TWh all’anno, fino al 75% dei quali provenienti da fonti rinnovabili.
I lotti assegnati
CONSIP ha comunicato e pubblicato l’aggiudicazione ad A2A Energia per i seguenti lotti:
Lotto 1: Piemonte e Valle d’Aosta
Lotto 2: province di Milano e Lodi
Lotto 3: Lombardia esclusi i territori di Milano e Lodi
Lotto 7: Liguria e Sardegna
Lotto 9: Umbria e Marche
Lotto 17: ambito nazionale, riservato alle amministrazioni con numerosi punti di fornitura su tutto il territorio italiano
Lotto 18: centro-nord, riservato alle amministrazioni escluse dalle convenzioni relative ai propri lotti di competenza.
Attivazione e durata delle forniture
La convenzione potrà essere attivata su richiesta degli enti a partire dalla fine di gennaio 2027 per quattro lotti, dalla metà di febbraio per un lotto e dall’inizio di marzo per i due restanti. Le singole forniture avranno una durata di 12 o 24 mesi. Le dichiarazioni del gruppo
L’amministratore delegato di A2A Energia, Andrea Cavallini, ha sottolineato che l’aggiudicazione di sette lotti rafforza la crescita del gruppo e il ruolo di operatore energetico nazionale, consentendo per il nono anno consecutivo di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni forniture a condizioni competitive e di sostenere il percorso di decarbonizzazione del Paese. Con questo risultato il gruppo guidato dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini rinnova l’impegno nella fornitura di energia elettrica e gas nei diversi mercati e segmenti di clientela.
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