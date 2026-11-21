A8 Milano-Varese: chiusure nella notte per lavori di pavimentazione
Lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, oppure proseguire in A8 verso Varese e uscire a Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
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