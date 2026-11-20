A8 Milano-Varese, chiusure notturne dal 23 al 28 novembre: tutti gli svincoli interessati
Lavori alle barriere antirumore tra Castellanza, Busto Arsizio, Gallarate e Origgio ovest. Annullato invece lo stop previsto per venerdì 20 novembre a Busto Arsizio
Una nuova settimana di lavori notturni interesserà l’autostrada A8 Milano-Varese a partire da lunedì 23 novembre. Gli interventi sono necessari per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore lungo diversi tratti dell’arteria.
Prima dell’avvio di questo nuovo calendario di cantieri, arriva però una buona notizia per gli automobilisti in transito nella serata di venerdì 20 novembre: è stato infatti revocato lo stop previsto allo svincolo di Busto Arsizio.
Annullata la chiusura a Busto Arsizio per venerdì 20 novembre
Nella nota diffusa venerdì 20 novembre, la società autostradale comunica che «sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 5:00 di sabato 21 novembre». Lo svincolo resterà dunque regolarmente transitabile per tutta la notte.
I blocchi di lunedì 23 e martedì 24 novembre
Il programma delle chiusure notturne entrerà nel vivo all’inizio della prossima settimana, interessando diversi punti di accesso e uscita tra il Milanese e il Varesotto.
Dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, scatteranno due divieti:
Castellanza: chiuso lo svincolo in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’ingresso di Legnano.
Origgio ovest: chiusa l’uscita per chi proviene da Milano. I conducenti possono utilizzare lo svincolo di Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso oppure uscire a Legnano sulla stessa A8.
Nella notte successiva, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, i lavori si sposteranno più a nord:
Gallarate: chiusa l’uscita per chi viaggia da Varese, con uscita alternativa consigliata a Busto Arsizio.
Busto Arsizio: chiuso l’ingresso in entrambe le direzioni. Chi è diretto verso Milano potrà entrare a Castellanza, mentre chi viaggia verso Varese dovrà utilizzare lo svincolo di Gallarate.
Le chiusure da mercoledì 25 a sabato 28 novembre
I cantieri proseguiranno nella seconda parte della settimana con modifiche simili tra mercoledì e giovedì, per poi concludersi nella notte tra venerdì e sabato.
Dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, e nuovamente dalle 23:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, si ripeteranno le seguenti chiusure:
Castellanza: chiuso l’ingresso verso Milano (alternativa consigliata: Legnano).
Gallarate: chiusa l’entrata in direzione Varese. L’alternativa è l’ingresso di Castronno, mentre chi è diretto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico può entrare a Sesto Calende Vergiate sulla stessa diramazione.
Infine, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 novembre, il calendario si chiuderà con gli ultimi due provvedimenti:
Castellanza: chiuso lo svincolo in entrata verso Milano (alternativa: ingresso di Legnano).
Gallarate: chiusa l’uscita per chi proviene da Varese (alternativa: uscita di Busto Arsizio).
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