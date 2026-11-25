Domenica 29 novembre 2026 Besozzo si prepara a vivere una giornata di festa, partecipazione e condivisione con “Accendiamo il Natale a Besozzo”, l’evento che apre ufficialmente il calendario delle festività natalizie in città. L’iniziativa nasce con una forte vocazione comunitaria, frutto di un lavoro corale che mette in rete realtà diverse del territorio con l’obiettivo comune di animare il centro, rafforzare i legami sociali e valorizzare gli spazi pubblici.

L’evento è promosso dall’Associazione 21023 APS in collaborazione con il Comune di Besozzo. Una sinergia che traduce in concretezza la volontà di costruire occasioni di incontro aperte a tutte le generazioni, trasformando Piazza Primo Maggio e Via De Bernardi in un percorso vivo, accogliente e ricco di suggestioni.

Mercatini, gastronomia e solidarietà

Fin dalle prime ore della giornata, il centro cittadino sarà animato da mercatini tematici natalizi ed esposizioni a cura di hobbisti. Grande attenzione sarà riservata anche al gusto e alla convivialità: l’offerta gastronomica sarà curata direttamente da alcune attività commerciali di Besozzo che hanno aderito all’iniziativa e dalla stessa Associazione 21023 APS, portando in piazza sapori e proposte pensate per accompagnare residenti e visitatori lungo l’intera manifestazione.

La dimensione più autenticamente collettiva dell’evento emerge però dall’ampia partecipazione del mondo associativo, scolastico e solidale. L’iniziativa vede infatti il coinvolgimento dei comitati genitori delle scuole di Besozzo (Pascoli, Quaglia, Vasconi e Del Torchio), impegnati a portare l’energia delle famiglie e dei più giovani all’interno della manifestazione proponendo laboratori per i bambini, e la presenza di realtà impegnate nel sociale e nella beneficenza come Fuckthecancer e Progetto Bambi attiva nella realizzazione di progetti solidali a Zanzibar, che affiancano al clima di festa un messaggio concreto di attenzione e impegno verso chi ha più bisogno.

Durante la giornata non mancheranno momenti di intrattenimento, incontri e occasioni per stare insieme all’aperto, in un clima pensato per favorire la socialità tra cittadini, famiglie e visitatori provenienti dai comuni limitrofi. Ogni dettaglio organizzativo è stato progettato per garantire una fruizione agevole e sicura degli spazi coinvolti, nel segno di una comunità che si riconosce e si racconta attraverso i propri luoghi più rappresentativi.

L’accensione delle luminarie e la musica

Il momento culminante e più atteso della giornata arriverà sul far della sera, quando Besozzo si fermerà con lo sguardo rivolto verso l’alto per l’accensione delle luminarie natalizie, delle proiezioni sul faro e accompagnata dall’accensione dell’albero realizzato dall’associazione Besozziamo. Un passaggio simbolico forte, capace di unire tradizione, meraviglia visiva e senso di appartenenza, dando ufficialmente inizio alla magia del Natale in città.

A rendere ancora più suggestivo questo momento finale sarà la musica, proposta e offerta dalla Corale San Nicone della parrocchia di Besozzo e dalla Filarmonica di Besozzo. Le voci della corale e le note della filarmonica accompagneranno l’accensione delle luci, regalando alla cittadinanza un’emozione condivisa che unisce la tradizione musicale locale allo spirito più autentico delle festività.

“Accendiamo il Natale a Besozzo” si propone così non solo come un evento promozionale o d’intrattenimento, ma come il ritratto di una comunità attiva, capace di fare squadra tra associazionismo, istituzioni, scuole, volontariato solidale e attività del territorio. Domenica 29 novembre, tra luci, musica e incontri, il centro di Besozzo sarà il luogo in cui la città si ritrova per accendere insieme il Natale.

LE DICHIARAZIONI

Dichiarazione del Sindaco di Besozzo, Gianluca Coghetto

«“Accendiamo il Natale a Besozzo” rappresenta nel modo più autentico cosa significa fare comunità, ringraziamo l’associazione giovanile 21023 APS per aver contribuito alla realizzazione dell’evento. Come Amministrazione comunale siamo inoltre soddisfatti di aver collaborato alla realizzazione di un’iniziativa che riesce a mettere insieme soggetti diversi e complementari: le attività commerciali che cureranno l’offerta gastronomica, i comitati genitori delle scuole e le nostre realtà musicali, la Corale San Nicone e la Filarmonica di Besozzo. L’accensione delle luminarie, dell’albero e delle proiezioni sul faro sarà un momento di grande emozione condivisa per tutta la cittadinanza, un segnale di luce, vicinanza e partecipazione che apre il periodo natalizio nel cuore del nostro paese».

Dichiarazione della Presidente dell’Associazione 21023 APS, Letizia Del Vitto

«Per l’Associazione 21023 APS questo evento è prima di tutto un percorso di collaborazione e fiducia reciproca. Ringraziamo il Comune di Besozzo per aver collaborato con noi e per aver creduto in una proposta che mette al centro le persone e gli spazi della città. Vedere dialogare l’impegno organizzativo della nostra associazione con le attività commerciali impegnate nell’offerta gastronomica, i comitati genitori delle scuole e il tessuto associativo del territorio dimostra quanto Besozzo sappia essere unita quando c’è da costruire qualcosa di bello per tutti. Il momento finale, con l’accensione delle luci, dell’albero e delle proiezioni sul faro insieme alla musica della Corale San Nicone e della Filarmonica di Besozzo, sarà il coronamento di una giornata pensata per far sentire ciascuno parte di un’unica grande comunità».