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Varese si prepara ad accendere l’atmosfera delle feste natalizie con l’accensione dell’albero e l’apertura dei mercatini in programma venerdì 27 novembre alle 18 in piazza Monte Grappa, seguita sabato 28 novembre alle 17.30 dall’inaugurazione del “Giardino delle Meraviglie” ai Giardini Estensi.

Il via tra mercatini e “Giardino delle Meraviglie”

Il conto alla rovescia per le feste entra nel vivo con le luci natalizie in città e l’apertura dei mercatini in piazza Monte Grappa venerdì 27 novembre alle 18.

Il giorno successivo, sabato 28 novembre alle 17.30, sarà la volta del “Giardino delle Meraviglie” ai Giardini Estensi, dove il parco di Palazzo Estense ospiterà un percorso di luci, proiezioni e musica.

Otto anni di luci al parco di Palazzo Estense

L’iniziativa ai Giardini Estensi arriva all’ottava edizione e punta a valorizzare il parco legato a Palazzo Estense come richiamo per famiglie, cittadini e visitatori durante le festività.

«Per l’ottavo anno torna il grande spettacolo di luci e proiezioni ai Giardini Estensi – le parole di Ivana Perusin, vicesindaca – un progetto che nel corso di questi anni ha trasformato la città in una meta invernale di fortissimo richiamo, creando un evento che ha una chiara riconoscibilità al punto da essere diventato un vero marchio distintivo di Varese, mettendo al centro il parco di Palazzo Estense, una delle bellezze varesine e al tempo stesso un elemento che da sempre ci caratterizza con l’appellativo di città giardino. Un momento atteso da migliaia di famiglie, varesini e turisti che per il periodo delle festività vengono a Varese per visitare lo spettacolo e tutto il centro cittadino».

Date e orari di apertura

Il “Giardino delle Meraviglie” sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dal 28 novembre al 6 gennaio 2027, nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 22.