Acinque e l’intelligenza artificiale: un manifesto per governare il cambiamento a Varese e nei territori
Dieci principi approvati dal consiglio di amministrazione per guidare l’innovazione tra teleriscaldamento, acquedotti, formazione e sicurezza senza perdere il legame con le persone
L’intelligenza artificiale entra nei servizi essenziali con una griglia di regole pensate per evitare che l’innovazione proceda in ordine sparso. Il gruppo Acinque, multiutility che opera su diverse province del nord della Lombardia – oltre a Varese anche Como, Lecco, Monza e Sondrio – ha portato all’approvazione del consiglio di amministrazione un manifesto in dieci punti per orientare l’adozione di questi strumenti nei processi aziendali. L’obiettivo dichiarato è trasformare i dipendenti da semplici esecutori a responsabili del controllo, mantenendo fermo il presidio umano sui passaggi decisivi.
A spiegare il senso di questa scelta è stato l’amministratore delegato Stefano Cetti, intervenuto alla “Materia del Giorno”, dove ha chiarito che il documento nasce in una realtà articolata che conta oltre 850 addetti e spazia dalla distribuzione del gas al servizio idrico, dal teleriscaldamento alla raccolta e termovalorizzazione fino alle tre farmacie a Sondrio.
Secondo Cetti, l’intelligenza artificiale rappresenta una nuova rivoluzione industriale che rischia di affermarsi in modo frammentato se non viene accompagnata da una cornice condivisa. «Abbiamo scelto di portare in consiglio un vero e proprio manifesto con dieci punti perché abbiamo ritenuto che il consiglio di amministrazione di un gruppo, l’organo massimo decisionale di un’azienda, debba prendere atto, deliberare e approvare questi punti che io ho definito i “guardrail” dell’autostrada che stiamo costruendo».
Sul fronte operativo, la sperimentazione è già avviata sul teleriscaldamento, un ambito presente su buona parte dei territori serviti (con l’eccezione di Sondrio) e ritenuto strategico per la decarbonizzazione. Qui l’intelligenza artificiale incrocia dati predittivi, consumi, serie storiche e previsioni climatiche per offrire indicazioni di supporto all’operatore, che resta il responsabile della gestione della rete. «L’essere umano, la risorsa umana dovrà essere formata e messa in condizione di governare: il lavoratore diventerà quindi da operatore a governatore di processi produttivi e aziendali. Questo è il percorso che vogliamo fare, mantenendo la persona al centro e non perdendo nessuno per strada».
Il percorso interno prevede una direzione dedicata che risponde direttamente all’amministratore delegato ma è guidata da chi si occupa di risorse umane, affiancata da programmi di formazione e da un controllo centralizzato dei costi per evitare sperimentazioni prive di ritorno concreto. Allo stesso tempo, il gruppo ha attivato percorsi di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, comprese esercitazioni interne di phishing, per ridurre i rischi legati alle nuove connessioni digitali. «Non vogliamo che questa diventi una cessione di sovranità intellettuale: alcune fasi di alcuni processi possono essere svolti da agenti, quindi da soggetti virtuali, però ogni processo ha uno snodo di controllo, ha un momento in cui si fanno delle scelte strategiche, ha bisogno di essere monitorato lungo il suo percorso».
Il manifesto guarda però anche all’esterno, rivolgendosi ai soci pubblici e industriali, ai fornitori e ai clienti, in un passaggio in cui si affrontano pure le implicazioni energetiche e ambientali dei data center, valutando soluzioni più efficienti e localizzate rispetto ai modelli su larga scala visti all’estero.
Per Cetti, la sfida di fondo resta il rapporto con i cittadini che si affidano ogni giorno a servizi complessi, come accade quando si apre il rubinetto di casa a Varese. «Nel momento in cui il cittadino apre il rubinetto e infila il bicchiere sotto il rubinetto e si beve un bicchiere d’acqua, non sta bevendo la nostra acqua, in realtà sta avendo fiducia in noi: per noi la vera ricchezza, il vero asset, come si dice, è proprio la fiducia che i nostri clienti cittadini hanno nei servizi che facciamo».
IL MANIFESTO SULL’AI DEL GRUPPO ACINQUE
Ecco il testo integrale dei dieci principi estratti dal Manifesto per un uso etico, responsabile e sostenibile dell’intelligenza artificiale del Gruppo Acinque:
- Centralità della persona. Ogni soluzione AI deve essere comprensibile, governabile, controllabile e orientata a migliorare il lavoro, la qualità del servizio e la relazione con clienti e territori. In Acinque progettiamo e utilizziamo l’AI per rafforzare il ruolo delle persone, non per ridurne autonomia, dignità o responsabilità.
- Responsabilità e supervisione umana. L’AI può suggerire, accelerare e supportare, ma non deve sostituire il giudizio umano nelle decisioni critiche. In Acinque ogni iniziativa AI deve avere uno Sponsor, un owner operativo e responsabilità chiaramente definite. L’owner deve possedere o assicurare competenze di processo, tecnologiche, organizzative, di supervisione e controllo. Nei casi a maggior impatto, la supervisione umana è un requisito non negoziabile.
- Legalità e conformità. La conformità normativa legata all’utilizzo della AI è un principio guida e un criterio di progettazione, non è un controllo finale. In Acinque sviluppiamo, acquistiamo e utilizziamo l’AI nel rispetto delle normative applicabili (es. AI Act, GDPR, NIS2), norme di settore e regolazione applicabile ai servizi gestiti dal Gruppo.
- Trasparenza e comprensibilità. Le persone devono sapere quando interagiscono con sistemi AI o quando un processo è supportato dall’AI. In Acinque ci impegniamo a rendere comprensibili finalità, limiti e rischi inerenti, dati utilizzati, logiche di funzionamento e responsabilità connesse agli strumenti AI.
- Equità, inclusione e non discriminazione. L’AI non deve generare o amplificare discriminazioni. In Acinque valutiamo dati, modelli e output per prevenire bias, trattamenti ingiusti o impatti negativi su persone, clienti, cittadini, dipendenti lavoratori e lavoratrici e gruppi vulnerabili.
- Sicurezza, robustezza e resilienza. Le soluzioni AI devono essere sicure, testate, monitorate e resilienti. In Acinque prevediamo controlli su qualità dei dati, performance, drift dei modelli, cybersecurity, continuità operativa, gestione degli incidenti e possibilità di intervento umano tempestivo.
- Protezione dei dati. I dati sono una risorsa strategica e una responsabilità. L’AI deve utilizzare dati certi, pertinenti, proporzionati, accurati, protetti e governati. In Acinque garantiamo che accesso, utilizzo, conservazione e condivisione dei dati avvengano secondo regole chiare e omogenee a livello di Gruppo.
- Sostenibilità come criterio di ogni scelta. Ogni iniziativa AI dovrà essere valutata non soltanto per i benefici economici e operativi generati, ma anche per il suo contributo alle persone, all’ambiente e ai territori. In Acinque l’AI supporta gli obiettivi ESG del Gruppo e contribuisce ad accelerare la transizione energetica, a ridurre sprechi e consumi, ad aumentare la resilienza delle infrastrutture e a creare valore sostenibile di lungo periodo.
- Intelligenza umana, competenze e apprendimento continuo. Il vantaggio risiede nella capacità delle persone di comprendere i processi, esercitare pensiero critico e trasformare informazioni in decisioni di qualità. In Acinque sviluppiamo competenze tecniche, digitali, relazionali e organizzative affinché l’AI faccia crescere l’intelligenza umana e generi nuova conoscenza.
- Misurabilità del valore sostenibile e competitivo. L’adozione dell’AI deve generare valore misurabile per clienti, operations, persone, territori, ambiente e sostenibilità. Non si tratta di moda o di sperimentazione indistinta. In Acinque ogni iniziativa AI deve essere collegata a obiettivi, KPI, benefici attesi, rischi e condizioni di scalabilità.
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