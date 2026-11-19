NOTIZIARIO UISP del 19 novembre 2026

BASKET UISP – Settima settimana a tutto campo nei campionati senior

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Lunedì 9 novembre l’imbattuta capolista Nord Angera Pikes vince il testa-coda con Pink Panthers e Castelletto Ticino rimonta Albizzate; in Second Montello batte Bizzozero (+15).

Martedì 10: in First a Est la capolista La Sezione Figino espugna Appiano Gentile; a Nord vincono Montello Young (su Basket 2000) e Travedona Pirates (su Fuco Varese). In Second quinto sigillo di Vikingar Cislago su Siderea (+15).

Mercoledì 11: in First sesta di fila per Apg Besozzo Horses su Virtus Bisuschio e Buguggiate batte netto Venegono. In Second Varano passa a Travedonuts (+21), Sesto Calende piega Turbigo nel finale e Osc Tradate supera Giubiano Pigs 100-97 d2ts.

Giovedì 12: in First vincono Octopus su Castelletto Ticino, No Look Gerenzano su Phoenix Cantello, Svassi Monate su Fortitudo Fagnano, Fulgor Somma su Amatori Novara e Albavilla San Michele su Rovello Porro. In Second a segno Spartans su Novara, Lions Busto su Nelson Somma, Paladini Biella su Romentino, Monaggets su Apg Besozzo Gorillas e Kolbe Legnano su Bat Lonate.

Venerdì 13: in First quattro successi interni: la capolista Beavers batte Borsano, Tradate dilaga su Vedano, Albizzate e Brenna soffrono con Villa Cortese e Villaguardia. In Second prima vittoria per PallaCerva (di misura su Covo Unicorns), referto rosa per Wool Va su Binago, travolgente Apg Besozzo Young su Jrc Ispra Lakers e la capolista Virtus Verbania supera Bellinzago (79-71).

Sabato 14: Spaccalegna batte Elegy Legnano (+11); a Est in First colpi esterni della capolista Figino Serenza a Tavernerio (82-90) e di Master’s Hounds Cantù su Fdg.

Domenica 15: Senna passa a Lurate sul Kaire (+8). In Second blitz esterni di Stealers Busto su Libertas Uboldo e Rescaldina su Fernese (+15); in casa vincono Springers Busto su Manigunda e Cameri su Apg Besozzo Young.

ACROBATICA AEREA – Tessuti e cerchio entrano in casa Uisp



Una nuova attività entra ufficialmente nel mondo delle Ginnastiche Uisp. Con l’introduzione dell’Acrobatica Aerea, il Settore di Attività nazionale amplia la propria proposta sportiva accogliendo i tessuti aerei e il cerchio aereo, due specialità che combinano elementi della ginnastica, dell’acrobatica e dell’espressione corporea.

La novità è accompagnata dalla pubblicazione del programma tecnico per la stagione sportiva 2026/2027, che rappresenta un primo riferimento per lo sviluppo e l’organizzazione dell’attività all’interno della Uisp.

Il nuovo settore è identificato dal codice 22D e nasce con l’obiettivo di promuovere queste pratiche attraverso percorsi di formazione, attività dedicate e occasioni di confronto, con particolare attenzione alla preparazione tecnica e alla sicurezza. I tessuti aerei prevedono l’utilizzo di due lembi di tessuto sospesi, attraverso i quali vengono eseguite salite, figure, avvolgimenti e sequenze acrobatiche. Il cerchio aereo utilizza invece un attrezzo circolare sospeso, sul quale si realizzano figure statiche e dinamiche, rotazioni e combinazioni acrobatiche. (dal sito Uisp nazionale).

NAZIONALE – Progetto Age: invecchiamento attivo

Lo sport come strumento di salute, prevenzione, inclusione e partecipazione sociale, ma anche come risorsa per affrontare le trasformazioni demografiche e costruire nuove opportunità per i territori. È questo il filo conduttore del progetto Age-Affrontare il cambiamento demografico attraverso lo sport, promosso da Uisp, che sta sviluppando un percorso di confronto e partecipazione tra Comitati regionali, istituzioni, amministrazioni locali e realtà del terzo settore. Sul territorio si stanno svolgendo gli incontri e le azioni previste dal progetto: in questi giorni a Enna si sta svolgendo il Living Lab interregionale che coinvolge i Comitati Uisp regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, insieme a rappresentanti delle istituzioni, amministratori, esperti del settore e dirigenti nazionali dell’associazione.

Tre giornate di lavoro condiviso per mettere a confronto le esperienze maturate nei diversi territori, individuare criticità comuni e costruire strategie operative per promuovere l’invecchiamento attivo e rafforzare il ruolo dello sport nelle politiche di welfare. L’appuntamento di Enna si inserisce in un percorso che ha già coinvolto diverse città, attraverso incontri di presentazione e momenti di confronto dedicati alle opportunità offerte dallo sport per affrontare il cambiamento demografico. (www.uispnazionale.it).

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