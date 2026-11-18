L’appello di Mirko Zorzo a «togliere le bandierine» ha trovato una risposta proprio dove era meno scontato trovarla. Noi Insieme per Albizzate-Valdarno-Tarabara, il gruppo che siede sui banchi della minoranza e che da dieci anni contende il Comune al sindaco, ha deciso di accogliere l’invito a partecipare al percorso di costruzione del programma per le elezioni del 2027. Alcuni esponenti del gruppo prenderanno parte ai tavoli di lavoro promossi dalla lista Mirko Zorzo Sindaco.

Lo annuncia un comunicato stampa diffuso mercoledì 18 novembre, a nove giorni dall’incontro pubblico nella sala Piotti del Comune con cui Zorzo ha aperto la corsa al terzo mandato. Per un paese abituato a sfide nette tra due schieramenti, è una novità di peso.

«Un invito rivolto anche a noi»

Il gruppo parte proprio dalle parole del sindaco. L’invito, scrive Noi Insieme, «è stato esplicitamente rivolto anche a chi come noi proviene da culture politiche “progressiste” di segno diverso da quelle dell’attuale Primo Cittadino e che si è sempre trovato su sponde opposte in occasione delle tornate elettorali comunali».

A spingere verso il sì è soprattutto la lettura del clima in paese. Il gruppo cita «il magro risultato di affluenza alle ultime elezioni comunali» e un disinteresse generale per la vita amministrativa che, a suo giudizio, non può essere sostituito dalle «periodiche e sterili polemiche promosse sui social media». Elementi che, secondo Noi Insieme, impongono riflessioni che vanno oltre le appartenenze tradizionali. L’apertura di Zorzo viene quindi letta come un’opportunità in una fase in cui Albizzate ha bisogno «di idee, competenze e contributi capaci di riportare entusiasmo e voglia di buona politica tra i cittadini».

A titolo personale, senza appiattimenti

Il comunicato è però attento a tracciare dei confini. Non si tratta di un’adesione del gruppo alla lista del sindaco: quella degli esponenti di Noi Insieme «sarà una partecipazione a titolo personale per dare un contributo di idee con spirito costruttivo e senza pregiudizi».

Anche sull’esito il gruppo resta prudente. Se il percorso potrà tradursi in un programma elettorale condivisibile, si legge, «si valuterà al termine di un percorso che ci auguriamo virtuoso ma che non potrà comportare appiattimenti su posizioni politico-amministrative non in sintonia con il nostro orizzonte ideale». Nel frattempo proseguirà «il lavoro di opposizione costruttiva in Consiglio comunale» e il confronto con i simpatizzanti in vista delle elezioni del prossimo anno.

La chiusura è una dichiarazione di metodo: «Il bene del paese viene prima delle appartenenze e delle ambizioni personali».

Dieci anni su sponde opposte

La portata della scelta si misura sulla storia recente. Nel 2016 Noi Insieme per Albizzate sosteneva il sindaco uscente Francesco Sommaruga, superato da Zorzo per una manciata di voti. Nel 2021 il gruppo si è ripresentato con Mariangela Cassese candidata sindaca, uscendo nettamente sconfitto.

Già la sera del 9 novembre, però, si erano visti segnali di disgelo. Zorzo aveva ringraziato pubblicamente la minoranza citando il caso della Corte Bassani, dove il confronto con Noi Insieme aveva portato al coinvolgimento del Politecnico di Milano. E il consigliere di minoranza Mauro Corio, pur ricordando le «grossissime differenze di idee» con il sindaco, aveva indicato alcuni temi, come gli anziani, su cui collaborare anche dall’opposizione, annunciando che il gruppo avrebbe valutato le proprie mosse nelle settimane successive.

La decisione arriva mentre il quadro politico albizzatese si sta rimescolando anche sull’altro fronte, con Alleati per Albizzate e Fratelli d’Italia che hanno avviato un percorso autonomo rispetto al sindaco.

I prossimi passi

Il cronoprogramma della lista Mirko Zorzo Sindaco prevede dodici tavoli tematici tra fine novembre e metà gennaio, la raccolta delle proposte entro il 31 gennaio e il programma in stampa il 15 febbraio. Le elezioni si terranno tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027.

Di seguito il testo integrale del comunicato

In occasione dell’incontro pubblico promosso dalla Lista Mirko Zorzo Sindaco abbiamo apprezzato l’invito rivolto a tutti i cittadini a partecipare al percorso di costruzione del prossimo programma amministrativo attraverso tavoli di confronto e di approfondimento sui temi che riguardano il futuro di Albizzate.

L’invito è stato esplicitamente rivolto anche a chi come noi proviene da culture politiche “progressiste” di segno diverso da quelle dell’attuale Primo Cittadino e che si è sempre trovato su sponde opposte in occasione delle tornate elettorali comunali.

Il magro risultato di affluenza alle ultime elezioni comunali e il disinteresse generale, salvo eccezioni, per le vicende politico-amministrative del Paese (non certamente surrogabile dalle periodiche e sterili polemiche promosse sui social media) inducono a riflessioni che vanno oltre le tradizionali appartenenze politiche.

Questa apertura può rappresentare un’opportunità in una fase nella quale il paese ha bisogno di idee, competenze e contributi capaci di riportare entusiasmo e voglia di buona-politica tra i cittadini.

Per questo motivo il gruppo Noi Insieme vede con favore la partecipazione di alcuni esponenti del gruppo all’invito del Sindaco Mirko Zorzo. Sarà una partecipazione a titolo personale per dare un contributo di idee con spirito costruttivo e senza pregiudizi.

Oggi vogliamo prendere parte alla discussione sulle priorità per il futuro della nostra comunità. Se ciò potrà tradursi in un programma elettorale condivisibile si valuterà al termine di un percorso che ci auguriamo virtuoso ma che non potrà comportare appiattimenti su

posizioni politico-amministrative non in sintonia con il nostro orizzonte ideale. Nel frattempo proseguirà il lavoro di opposizione costruttiva in Consiglio Comunale e il dibattito con i nostri simpatizzanti in vista delle scadenze elettorali del prossimo anno.

Per noi la politica locale deve saper promuovere il valore del dialogo, della proposta e della responsabilità. Le differenze non devono necessariamente diventare ostacoli ma, al contrario, possono rappresentare un’occasione di arricchimento quando esiste la volontà di operare nell’interesse generale.

L’impegno di Noi Insieme rimane quello di contribuire, con serietà e autonomia di giudizio, a costruire le condizioni per un futuro migliore per Albizzate. Il bene del paese viene prima delle appartenenze e delle ambizioni personali.

NOI INSIEME per ALBIZZATE-VALDARNO-TARABARA