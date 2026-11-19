Ad Arsago Seprio informazioni sul controllo di vicinato e contro furti e truffe
Si è svolto nei giorni scorsi ad Arsago un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, promosso dall’amministrazione comunale e dedicato a un tema di stretta attualità: come difendersi da truffe e furti, sia tra le mura domestiche sia all’esterno
Si è svolto nei giorni scorsi ad Arsago Seprio un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, promosso dall’amministrazione comunale e dedicato a un tema di stretta attualità: come difendersi da truffe e furti, sia tra le mura domestiche sia all’esterno.
L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per fornire ai residenti strumenti concreti e consigli pratici da applicare nella vita quotidiana. Durante la serata sono stati affrontati diversi aspetti fondamentali: come riconoscere tempestivamente un tentativo di raggiro, quale comportamento adottare in presenza di persone sospette, quali accorgimenti mettere in atto per proteggere la propria abitazione e, soprattutto, come operano i Gruppi di Controllo del Vicinato.
A guidare la cittadinanza attraverso questi approfondimenti sono intervenuti Gennaro Portogallo, Commissario Capo della Polizia Locale, e Alfonso Castellone, Commissario Capo della Polizia Locale e rappresentante dell’associazione ACDV (Associazione Controllo del Vicinato). Gli esperti hanno illustrato le dinamiche più frequenti messe in atto dai malintenzionati, ribadendo l’importanza della prevenzione attiva e della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine.
La sicurezza urbana, come sottolineato durante l’evento, è una responsabilità condivisa: informarsi, prestare attenzione e fare rete tra vicini significa proteggere sé stessi, le proprie famiglie e l’intera comunità.
Come aderire al Controllo del Vicinato
Per chi desidera entrare a far parte della rete cittadina di sicurezza partecipata, tutte le informazioni per l’iscrizione ai Gruppi di Controllo del Vicinato sono pubblicate direttamente sulla home page del sito istituzionale del Comune di Arsago Seprio a questo indirizzo dove è possibile anche scaricare l’apposito modulo di adesione. Per approfondire ulteriormente le attività dell’Associazione ACDV è inoltre consultabile il sito ufficiale www.acdvevents.it.
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