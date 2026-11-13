Ad Azzate arriva “Il Cortile dei Profumi”: caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda per assaporare la magia del Natale

Domenica 15 novembre, dalle 15 alle 18, Bianchi 1902 apre il suo cortile per un pomeriggio tra profumi, sapori e atmosfere natalizie, in compagnia degli Alpini della Pro Loco di Azzate

Il profumo delle caldarroste appena preparate, il calore di una tazza di vin brûlé tra le mani e la dolcezza della cioccolata calda. Ad Azzate il Natale comincia così, con un pomeriggio da trascorrere insieme, tra piccoli piaceri e atmosfere che scaldano il cuore.

Domenica 15 novembre, dalle 15 alle 18, Bianchi 1902 invita tutti a “Il Cortile dei Profumi”, un appuntamento pensato per grandi e bambini, per ritrovare il piacere delle cose semplici e lasciarsi conquistare dalla magia delle feste.

Per l’occasione, il cortile davanti all’ingresso del negozio, in via Raffaello Sanzio 7 ad Azzate, si trasformerà in un angolo natalizio dove fermarsi, chiacchierare e gustare caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda, offerti ai visitatori, accanto al fuoco e in compagnia degli Alpini della Pro Loco di Azzate.

Un’occasione per concedersi una pausa in famiglia o con gli amici, ma anche per iniziare a pensare ai regali di Natale. Dopo essersi scaldati nel cortile, si potrà entrare da Bianchi 1902 e curiosare tra candele, oggetti per la casa, idee per decorare la tavola delle feste e tanti piccoli pensieri da mettere sotto l’albero.

Un regalo per la mamma, per il papà, per i nonni, per gli zii o per un’amica speciale: tra gli scaffali del negozio si potranno trovare ispirazioni per sorprendere le persone care.

“Il Cortile dei Profumi” è un invito a vivere l’attesa del Natale con tutti i sensi, riscoprendo quei profumi e quei sapori che rendono speciale questo periodo dell’anno.

L’appuntamento è per domenica 15 novembre, dalle 15 alle 18, da Bianchi 1902, in via Raffaello Sanzio 7 ad Azzate, insieme agli Alpini della Pro Loco.

Bianchi 1902 è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.