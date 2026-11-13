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Ad Azzate arriva “Il Cortile dei Profumi”: caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda per assaporare la magia del Natale

Domenica 15 novembre, dalle 15 alle 18, Bianchi 1902 apre il suo cortile per un pomeriggio tra profumi, sapori e atmosfere natalizie, in compagnia degli Alpini della Pro Loco di Azzate

Natale 2026
Mercatini Natale

15 Novembre 2026

Il profumo delle caldarroste appena preparate, il calore di una tazza di vin brûlé tra le mani e la dolcezza della cioccolata calda. Ad Azzate il Natale comincia così, con un pomeriggio da trascorrere insieme, tra piccoli piaceri e atmosfere che scaldano il cuore.

Domenica 15 novembre, dalle 15 alle 18, Bianchi 1902 invita tutti a “Il Cortile dei Profumi”, un appuntamento pensato per grandi e bambini, per ritrovare il piacere delle cose semplici e lasciarsi conquistare dalla magia delle feste.

Per l’occasione, il cortile davanti all’ingresso del negozio, in via Raffaello Sanzio 7 ad Azzate, si trasformerà in un angolo natalizio dove fermarsi, chiacchierare e gustare caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda, offerti ai visitatori, accanto al fuoco e in compagnia degli Alpini della Pro Loco di Azzate.

Un’occasione per concedersi una pausa in famiglia o con gli amici, ma anche per iniziare a pensare ai regali di Natale. Dopo essersi scaldati nel cortile, si potrà entrare da Bianchi 1902 e curiosare tra candele, oggetti per la casa, idee per decorare la tavola delle feste e tanti piccoli pensieri da mettere sotto l’albero.

Un regalo per la mamma, per il papà, per i nonni, per gli zii o per un’amica speciale: tra gli scaffali del negozio si potranno trovare ispirazioni per sorprendere le persone care.

“Il Cortile dei Profumi” è un invito a vivere l’attesa del Natale con tutti i sensi, riscoprendo quei profumi e quei sapori che rendono speciale questo periodo dell’anno.

L’appuntamento è per domenica 15 novembre, dalle 15 alle 18, da Bianchi 1902, in via Raffaello Sanzio 7 ad Azzate, insieme agli Alpini della Pro Loco.

Bianchi 1902 è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

13 Novembre 2026
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