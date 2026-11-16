Ad Azzate torna “Il Jazz fa bene al Cuore”: concerto con Paolo Tomelleri e la SimplyBop Big Band per la ricerca

Martedì 1° dicembre alle 21 al Teatro Castellani la quarta edizione della serata solidale diretta dal maestro Gilberto Tarocco. Sul palco anche importanti esponenti della cardiologia varesina: parte del ricavato sarà devoluto all’associazione ITACARE-P

La musica che unisce e la prevenzione che salva la vita. Torna martedì 1° dicembre 2026, con inizio alle ore 21 presso il Teatro Castellani di Azzate (via Acquadro 32), la quarta edizione di “Il Jazz fa bene al Cuore”, l’appuntamento che negli anni si è affermato come un vero e proprio evento di gala solidale per il territorio varesino.

Protagonista musicale della serata sarà la SimplyBop Big Band, diretta dal maestro Gilberto Tarocco, che ospiterà uno straordinario special guest: Paolo Tomelleri. Il celebre clarinettista e sassofonista si esibirà accompagnato dall’orchestra e riceverà nel corso della serata uno speciale premio alla carriera. Accanto a lui interverranno anche diversi artisti del panorama jazzistico locale, pronti a unirsi in un abbraccio musicale sul palco.

La musica incontra la cardiologia Fedele al proprio spirito, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Azzate — e realizzata in collaborazione con il Jazz Club Varese Renato Bertossi — affiancherà allo spettacolo un momento di sensibilizzazione sanitaria con la partecipazione di tre autorevoli esponenti del mondo medico e scientifico:

Dr. Marco Ambrosetti , direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Riabilitativa dell’IRCCS Maugeri di Pavia e presidente della società scientifica ITACARE-P ( Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention );

Dr.ssa Battistina Castiglioni , direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare di ASST Sette Laghi;

Prof. Francesco Dentali, direttore del Dipartimento di Area Medica di ASST Sette Laghi.

Una parte dell’incasso della serata sarà devoluta proprio all’associazione ITACARE-P per sostenere le attività di studio, prevenzione e ricerca nell’ambito della cardiologia riabilitativa e preventiva.