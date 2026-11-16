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È morto Isidoro Monetti, colonna del volontariato e della cultura di Malnate

Aveva 74 anni, è stato tra i fondatori dell'associazione socio-culturale "L'Altra Città" e volontario all'Sos. Nel 2017 la comunità gli aveva conferito la massima benemerenza civica cittadina, il "Ponte d'Oro"

Sguardi giugno

La comunità di Malnate piange la scomparsa di Isidoro Monetti, venuto a mancare sabato 14 novembre all’età di 74 anni. Figura di riferimento per l’associazionismo, il volontariato e la vita culturale cittadina, Monetti lascia un segno profondo nel tessuto sociale del comune.

L’impegno sociale e “L’Altra Città”

Il nome di Isidoro Monetti è legato indissolubilmente alla nascita e alla crescita di numerose realtà cittadine. Nel 1991, proprio su sua proposta, prese vita a Malnate, con sede nel quartiere Santa Rita, l’associazione socio-culturale “L’Altra Città”. L’obiettivo, perseguito con costanza negli anni, era quello di creare un punto di riferimento e di aggregazione per i cittadini dei quartieri periferici e non solo, promuovendo l’integrazione, l’inclusione dei nuovi cittadini e iniziative legate alla cultura e alla solidarietà.

Il suo impegno nel sociale si estendeva anche al volontariato attivo: per lungo tempo ha prestato servizio come centralinista all’Sos Malnate ed è stato presidente dell’associazione Scuola Bottega, dedicando energie e tempo al sostegno della comunità e delle fasce più fragili.

Il Ponte d’Oro e la passione per l’acquerello

Per la sua instancabile attività civica e sociale, nel novembre 2017 la città di Malnate gli aveva conferito il “Ponte d’Oro”, la massima benemerenza civica cittadina, assegnata in quell’edizione anche a don Francesco Corti e all’avvocato Laura Damiani. A consegnargli il riconoscimento era stato l’allora sindaco Samuele Astuti.

Oltre all’impegno pubblico, Monetti coltivava una grande passione per l’arte e in particolare per la pittura ad acquerello. Dal ritratto al paesaggio, amava raccontare attraverso i colori il territorio e la quotidianità, partecipando anche a mostre ed esposizioni locali.

I funerali saranno celebrati martedì 17 novembre alle ore 15.00 a Malnate.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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