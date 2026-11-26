Addio a Olly Monetti, il tuttofare del Varese negli anni della Serie B
Ufficialmente magazziniere biancorosso, nella realtà era molto di più: amico, consigliere, tifoso. Se n'è andato improvvisamente a 71 anni
Il mondo del calcio e dello sport varesino, ora, è un po’ più solo e molto più triste. Si è spento improvvisamente a 71 anni Oliviero “Olly” Monetti, figura ben nota a chi ha frequentato il “Franco Ossola”, soprattutto negli anni d’oro tra la risalita di Sannino e l’avventura in Serie B.
Olly, in quel periodo, è stato il magazziniere del Varese e come tanti magazzinieri ha fatto molto più per quel gruppo, per quella società, rispetto a piegare gli asciugamani, gonfiare i palloni, appendere le magliette, allineare le borse. Monetti è stato amico di tutti – dal dirigente all’allenatore, dal giocatore al tifoso, una presenza fissa, costante, calda e appassionata in quel di Masnago.
Uno che aveva il cuore proporzionato al volume della voce, alla misura delle mani: grande. E che, su Facebook, aveva scelto di mantenere nel proprio nome quella dicitura che a tutti noi manca tantissimo: “Olly Monetti Serie B”. Un ricordo, una dichiarazione di intenti, uno sguardo al passato in attesa che nel futuro si torni a pensare in grande.
Un sorriso contagioso, un animo sempre pronto alla battuta e allo scherzo, come quando si fece i capelli con la cresta biondo platino per imitare il suo amico Jasmin Kurtis. Una presenza costante nella pancia dello stadio “Franco Ossola” in quegli anni, tra le lavatrici e i caffè della Rosy e le risate con il suo collega e compare Max.
Ai familiari di Oliviero, a tutti quelli a cui manca e mancherà, le più sentite condoglianze da parte della redazione sportiva di VareseNews. Ciao Olly, e grazie per il cammino condiviso, tinto di biancorosso.
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