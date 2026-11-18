Addio a Roberto Canziani, primario emerito di Cardiologia del Sant’Antonio Abate di Gallarate
Aveva 83 anni. Fondò il servizio di Emodinamica h24 e guidò il reparto per oltre vent’anni. Da pensionato si era dedicato alla prevenzione con l’associazione “Ama il tuo cuore”
Si è spento all’età di 83 anni il dottor Roberto Canziani, primario emerito di Cardiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. Da tempo combatteva contro una malattia cardiologica e da qualche giorno era ricoverato all’ospedale di Varese.
Un medico “della vecchia scuola”
Un professionista della “vecchia scuola”, nel senso di una professione vissuta come servizio incondizionato ai pazienti. Il suo curriculum racconta l’impegno nel “prendersi cura”, che fu la motivazione principale della sua scelta.
Aveva iniziato nel 1970 all’ospedale di Varese come assistente. Nel 1978 si era trasferito a Gallarate come aiuto, e nel 1988 era arrivata la nomina a primario di Cardiologia. La direzione generale dell’azienda ospedaliera gli affidò anche la guida del servizio di Emergenza Urgenza. Rimase in servizio fino al 2010.
Il lavoro al Sant’Antonio Abate
In quegli anni Canziani fu protagonista di interventi organizzativi che contribuirono a qualificare l’ospedale di Gallarate. Il più importante fu la fondazione del servizio di Emodinamica h24 per il trattamento dell’infarto miocardico acuto. Fu inoltre autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
L’impegno per la prevenzione
A Gallarate e in provincia di Varese il suo nome resta legato all’associazione “Ama il tuo cuore”, a cui dedicò con passione l’ultima parte della vita. Il sodalizio si è distinto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, tra le prime cause di morte nel mondo, con iniziative di vario genere, incontri pubblici e lezioni nelle scuole. Promosse anche la diffusione dei defibrillatori, con campagne per “città cardiologicamente protette”. Decisivo, in questo lavoro, fu il rapporto con le amministrazioni pubbliche, che cercò di convincere dell’importanza della cultura della prevenzione.
La lettera del 2023
Fece grande scalpore la sua lettera aperta del maggio 2023, quando si diffuse la notizia della chiusura imminente della Cardiologia di Gallarate. Per Canziani era la fine di una storia iniziata nel 1978 e fatta di conquiste “passo dopo passo”. Scrisse: «Sono veramente costernato, vedo vanificata una storia esaltante di un reparto essenziale per il nostro Ospedale». Ricordò i medici che “tanto hanno dato” e il personale non medico a cui furono chiesti sacrifici per rendere la degenza meno problematica. Definì la chiusura “un balzo indietro agli anni Settanta”.
Nella lettera si domandava anche dove sarebbero finiti i pazienti critici, anche quelli già ricoverati in altri reparti dell’ospedale, e se davvero non fosse possibile un’altra strada: «Proprio non era possibile arrivare a un processo di integrazione con Busto?».
Era il rammarico di un medico che aveva visto crescere quel reparto e lo vedeva spegnersi. Con Roberto Canziani viene a mancare un punto di riferimento sanitario per tutto il territorio. Lascia la moglie Vittoria, due figli e una nipote.
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