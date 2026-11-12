Addio a Toni Capuozzo, inviato di guerra e volto noto di Mediaset

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Toni Capuozzo, volto conosciutissimo dell’informazione sulle reti Mediaset e, a lungo, inviato di guerra.

Capuozzo era nato nel 1948 e avrebbe compiuto 78 anni a inizio dicembre: poche settimane fa aveva annunciato di essere ammalato di un tumore, la malattia che se lo è portato via. Friulano di origine (di padre napoletano), Capuozzo ha attraversato 50 anni di storia e di giornalismo in Italia e non solo.

Dopo l’esordio sulle colonne di Lotta Continua nel 1979, il giornalista e scrittore di Palmanova era poi passato a Panorama Mese ed Epoca, quindi aveva iniziato a frequentare gli studi televisivi collaborando con il celebre programma della Rai Mixer condotto da Giovanni Minoli.

Passato a Mediaset, Capuozzo per diversi anni ha seguito come inviato di guerra alcuni dei conflitti che si sono scatenati tra gli anni Novanta e i Duemila: dalla Bosnia alla Somalia, dall’Afghanistan all’Iraq dove fu vittima di un sequestro lampo. Tornato in redazione ha ricoperto ruoli di responsabilità in seno alle testate di Mediaset e condotto il programma di approfondimento “Terra!”.

Negli ultimi anni si era dedicato anche ad alcuni speciali come quelli realizzati per i trent’anni dell’assedio di Sarajevo o per le morti di Silvio Berlusconi e di Papa Francesco.

La notizia della sua scomparsa è arrivata – a Varese – durante il festival di giornalismo “Glocal” e ha suscitato commozione in chi lo aveva conosciuto o, semplicemente, seguito durante il suo percorso lavorativo.