Addio a Toni Capuozzo, inviato di guerra e volto noto di Mediaset
Friulano, classe 1948, è stato uno dei volti più noti del giornalismo televisivo degli ultimi decenni. Aveva annunciato da poche settimane di essere ammalato di tumore
Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Toni Capuozzo, volto conosciutissimo dell’informazione sulle reti Mediaset e, a lungo, inviato di guerra.
Capuozzo era nato nel 1948 e avrebbe compiuto 78 anni a inizio dicembre: poche settimane fa aveva annunciato di essere ammalato di un tumore, la malattia che se lo è portato via. Friulano di origine (di padre napoletano), Capuozzo ha attraversato 50 anni di storia e di giornalismo in Italia e non solo.
Dopo l’esordio sulle colonne di Lotta Continua nel 1979, il giornalista e scrittore di Palmanova era poi passato a Panorama Mese ed Epoca, quindi aveva iniziato a frequentare gli studi televisivi collaborando con il celebre programma della Rai Mixer condotto da Giovanni Minoli.
Passato a Mediaset, Capuozzo per diversi anni ha seguito come inviato di guerra alcuni dei conflitti che si sono scatenati tra gli anni Novanta e i Duemila: dalla Bosnia alla Somalia, dall’Afghanistan all’Iraq dove fu vittima di un sequestro lampo. Tornato in redazione ha ricoperto ruoli di responsabilità in seno alle testate di Mediaset e condotto il programma di approfondimento “Terra!”.
Negli ultimi anni si era dedicato anche ad alcuni speciali come quelli realizzati per i trent’anni dell’assedio di Sarajevo o per le morti di Silvio Berlusconi e di Papa Francesco.
La notizia della sua scomparsa è arrivata – a Varese – durante il festival di giornalismo “Glocal” e ha suscitato commozione in chi lo aveva conosciuto o, semplicemente, seguito durante il suo percorso lavorativo.
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