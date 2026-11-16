Addio ad Angelo Montonati, storica firma vaticanista e biografo dei santi
Nato a Varese nel 1931, aveva mosso i primi passi a La Prealpina prima di approdare a Radio Vaticana e «Famiglia Cristiana». I funerali si terranno martedì 17 novembre a Quartu Sant'Elena, in Sardegna
È morto Angelo Montonati, giornalista varesino che per decenni ha raccontato le vicende della Chiesa e le vite dei santi, firmando numerose biografie e seguendo da inviato i viaggi papali. Nato a Varese nel 1931 e iscritto all’albo dei professionisti dal 1958, aveva iniziato la sua carriera negli anni Cinquanta nella redazione del quotidiano locale «La Prealpina».
Il suo percorso professionale lo aveva poi portato al radiogiornale della Radio Vaticana e, dal 1969 al 1980, nella redazione di «Famiglia Cristiana». Come vaticanista del settimanale paolino aveva seguito da vicino gli spostamenti dei pontefici, tra cui i viaggi di Paolo VI in Medio Oriente e di Giovanni Paolo II in Polonia. Successivamente era diventato redattore capo del mensile «Jesus», affiancando all’attività giornalistica una breve parentesi alla direzione del quotidiano comasco «L’Ordine» e continue collaborazioni con le Edizioni Paoline, Radio Maria e la casa editrice Mimep Docete.
Oltre all’attività nelle redazioni, Montonati si era affermato come esperto di informazione religiosa e saggista, dedicandosi in particolare alla scrittura di libri dopo aver lasciato il giornalismo attivo. Al centro delle sue opere vi erano soprattutto le figure dei santi, dei fondatori e delle fondatrici di ordini religiosi, molti dei quali ancora oggi presenti nei cataloghi editoriali. Tra i titoli più conosciuti figurano Nel segno di Maria (dedicato al vescovo Roberto Ronca), Per amore, tutto (sulla vita di suor Maria Edvige Zivelonghi) e Mai stanco per Dio (sul beato Tommaso Reggio). Aveva inoltre realizzato diversi libri-intervista, come Due vite per la vita con i coniugi australiani John e Lyn Billings, Tra cielo e terra: Radio Maria con padre Livio Fanzaga e Il sapore dell’utopia con la Comunità di Sant’Egidio.
Nel 2021, in seguito alla scomparsa della moglie, aveva lasciato la sua residenza di Settimo Milanese per trasferirsi in Sardegna, a Quartu Sant’Elena, vicino a Cagliari, dove vivevano due delle sue tre figlie. Proprio a Quartu Sant’Elena saranno celebrati i funerali nella giornata di domani, martedì 17 novembre.
LA SUA STORIA RACCONTATA DA PIER FAUSTO VEDANI
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